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Posted 8 июня 2018, 10:09

Published 8 июня 2018, 10:09

Modified 2 марта 2023, 14:32

Updated 2 марта 2023, 14:32

Следственный комитет проводит проверку по факту отравления в Севастополе юных спортсменов из Перми

Следственный комитет проводит проверку по факту отравления в Севастополе юных спортсменов из Перми

8 июня 2018, 10:09
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Детский мир
Происшествие произошло в детском оздоровительном лагере «Чайка» под Севастополем.

В Севастополе следственный комитет организовал проверку по факту госпитализации 20 спортсменов из Перми. Об этом сообщает пресс-служба следственногок комитета по Севастополю.

О вспышке кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере «Чайка» под Севастополем стало известно накануне. 40 детей, занимающихся плаванием, прибыли в Севастополь из Перми. 20 из них были госпитализированы с кишечной инфекцией в городскую инфекционную больницу Севастополя в период со 2 по 4 июня. У девяти заболевших диагностирован норовирус.

Сейчас управление Роспотребнадзора по республике Крым проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.

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#Происшествия#Детский мир
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