Следственный комитет проводит проверку по факту отравления в Севастополе юных спортсменов из Перми

О вспышке кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере «Чайка» под Севастополем стало известно накануне. 40 детей, занимающихся плаванием, прибыли в Севастополь из Перми. 20 из них были госпитализированы с кишечной инфекцией в городскую инфекционную больницу Севастополя в период со 2 по 4 июня. У девяти заболевших диагностирован норовирус.