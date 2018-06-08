Следственный комитет проводит проверку по факту отравления в Севастополе юных спортсменов из Перми

Posted 8 июня 2018, 10:09
Published 8 июня 2018, 10:09
Modified 2 марта 2023, 14:32
Updated 2 марта 2023, 14:32
В Севастополе следственный комитет организовал проверку по факту госпитализации 20 спортсменов из Перми. Об этом сообщает пресс-служба следственногок комитета по Севастополю.
О вспышке кишечной инфекции в детском оздоровительном лагере «Чайка» под Севастополем стало известно накануне. 40 детей, занимающихся плаванием, прибыли в Севастополь из Перми. 20 из них были госпитализированы с кишечной инфекцией в городскую инфекционную больницу Севастополя в период со 2 по 4 июня. У девяти заболевших диагностирован норовирус.
Сейчас управление Роспотребнадзора по республике Крым проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.