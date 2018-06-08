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Posted 8 июня 2018, 05:20

Published 8 июня 2018, 05:20

Modified 2 марта 2023, 14:32

Updated 2 марта 2023, 14:32

Три корпуса пермской краевой инфекционной больницы построят в Кировском районе

Три корпуса пермской краевой инфекционной больницы построят в Кировском районе

8 июня 2018, 05:20
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Медицина в Прикамье
Краевые власти определились с площадкой под строительство больничного комплекса.

Сегодня, 8 июня, краевые власти проанонсировали строительство трех корпусов пермской краевой инфекционной больницы на 300 мест в Кировском районе Перми на ул. Калинина, 84А. Общая площадь объекта составит 35–40 тыс. кв. м. Строительство будет вестись в три очереди. Стоимость строительства может достигнуть 5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

Проектирование и строительство нового медучреждения будет оплачиваться из краевого бюджета. Проектом предусмотрено разделение потоков пациентов.

В середине мая в пермской краевой инфекционной больнице сменился главврач. Бывший главный врач Людмила Наумова ушла с этой должности по достижении возраста и была переведена в организационно-методический отдел этого же медучреждения.

Изначально строительство двух стационаров инфекционной больницы на 200 коек планировалось на участке на ул. Космонавта Леонова, 84 в Индустриальном районе Перми, в непосредственной близости от краевого центра СПИД. Всего на возведение новых корпусов инфекционной больницы планировалось выделить из бюджетов разных уровней 1,8 млрд рублей.

Вскоре власти отказались от этих планов. Сейчас главная инфекционная больница Прикамья находится в самом центре города — на улице Пушкина рядом с автовокзалом и Центральным рынком. Пермяков давно смущало, что инфекционные корпуса находятся на таком оживленном месте и в аварийном состоянии.

#Общество#Медицина в Прикамье
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