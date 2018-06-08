Три корпуса пермской краевой инфекционной больницы построят в Кировском районе

Вскоре власти отказались от этих планов. Сейчас главная инфекционная больница Прикамья находится в самом центре города — на улице Пушкина рядом с автовокзалом и Центральным рынком. Пермяков давно смущало, что инфекционные корпуса находятся на таком оживленном месте и в аварийном состоянии.