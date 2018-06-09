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Posted 9 июня 2018, 12:06

Published 9 июня 2018, 12:06

Modified 1 марта 2023, 14:45

Updated 1 марта 2023, 14:45

На выходные в Перми откроют движение по Камскому мосту

На выходные в Перми откроют движение по Камскому мосту

9 июня 2018, 12:06
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермские дороги
Подрядчик завершил работы на первом участке.

В Перми заменили асфальтовое покрытие, защитный слой и гидроизоляцию Коммунального моста. В связи с этим принято решение открыть движение на период празднования Дня города — с 9 по 12 июня, сообщает пресс-служба администрации Перми.

После празднования Дня города подрядная организация приступит к работам на следующем участке — от середины до конца моста в направлении правобережья. Здесь также будут выполнены работы по замене асфальтового покрытия, защитного слоя и гидроизоляции. Ремонт всего моста планируется завершить до 1 сентября

#Авто#Пермские дороги
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