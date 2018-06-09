На выходные в Перми откроют движение по Камскому мосту

Posted 9 июня 2018, 12:06
Published 9 июня 2018, 12:06
Modified 1 марта 2023, 14:45
Updated 1 марта 2023, 14:45
В Перми заменили асфальтовое покрытие, защитный слой и гидроизоляцию Коммунального моста. В связи с этим принято решение открыть движение на период празднования Дня города — с 9 по 12 июня, сообщает пресс-служба администрации Перми.
После празднования Дня города подрядная организация приступит к работам на следующем участке — от середины до конца моста в направлении правобережья. Здесь также будут выполнены работы по замене асфальтового покрытия, защитного слоя и гидроизоляции. Ремонт всего моста планируется завершить до 1 сентября