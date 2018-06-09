На выходные в Перми откроют движение по Камскому мосту

После празднования Дня города подрядная организация приступит к работам на следующем участке — от середины до конца моста в направлении правобережья. Здесь также будут выполнены работы по замене асфальтового покрытия, защитного слоя и гидроизоляции. Ремонт всего моста планируется завершить до 1 сентября