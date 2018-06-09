Судьбу «Амкара» решит Российский футбольный союз 13 июня

Posted 9 июня 2018, 07:59
Published 9 июня 2018, 07:59
Modified 2 марта 2023, 14:32
Updated 2 марта 2023, 14:32
13 июня Российский футбольный союз (РФС) примет решение по допуску «Амкара» для участия в Премьер-лиге в сезоне 2018/19. Об этом сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин «СЭ».
«Футбольный клуб «Амкар» представил ряд финансовых документов. Эксперты РФС их тщательно изучают, проверят. Окончательное решение по «Амкару» будет принято 13 июня, в среду. В 12 часов дня. Больше у меня информации сейчас нет», — сказал Летин
«Амкар» добился права играть в элите российского футбола после стыковых матчей с «Тамбовом», однако 24 мая клубу было отказано в выдаче лицензии для участия во внутренних соревнованиях. В связи с этим президент пермского клуба Геннадий Шилов допускал возможность снятия команды с чемпионата России. Однако после апелляции лицензию клубу все же выдали.
В 2018 году власти выделили «Амкару» 200 млн рублей из которых 160 млн уже потрачено. Таким образом, у красно-черных есть только 40 млн рублей на начало сезона, пишет «Рифей.