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Posted 9 июня 2018, 07:59

Published 9 июня 2018, 07:59

Modified 2 марта 2023, 14:32

Updated 2 марта 2023, 14:32

Судьбу «Амкара» решит Российский футбольный союз 13 июня

Судьбу «Амкара» решит Российский футбольный союз 13 июня

9 июня 2018, 07:59
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Амкар
Клуб предоставил финансовые гарантии в союз. Рассмотрение начнется в 12 часов.

13 июня Российский футбольный союз (РФС) примет решение по допуску «Амкара» для участия в Премьер-лиге в сезоне 2018/19. Об этом сообщил начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин «СЭ».

«Футбольный клуб «Амкар» представил ряд финансовых документов. Эксперты РФС их тщательно изучают, проверят. Окончательное решение по «Амкару» будет принято 13 июня, в среду. В 12 часов дня. Больше у меня информации сейчас нет», — сказал Летин

«Амкар» добился права играть в элите российского футбола после стыковых матчей с «Тамбовом», однако 24 мая клубу было отказано в выдаче лицензии для участия во внутренних соревнованиях. В связи с этим президент пермского клуба Геннадий Шилов допускал возможность снятия команды с чемпионата России. Однако после апелляции лицензию клубу все же выдали.

В 2018 году власти выделили «Амкару» 200 млн рублей из которых 160 млн уже потрачено. Таким образом, у красно-черных есть только 40 млн рублей на начало сезона, пишет «Рифей.

#Спорт#Амкар
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