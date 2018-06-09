Судьбу «Амкара» решит Российский футбольный союз 13 июня

«Амкар» добился права играть в элите российского футбола после стыковых матчей с «Тамбовом», однако 24 мая клубу было отказано в выдаче лицензии для участия во внутренних соревнованиях. В связи с этим президент пермского клуба Геннадий Шилов допускал возможность снятия команды с чемпионата России. Однако после апелляции лицензию клубу все же выдали.