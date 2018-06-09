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Posted 9 июня 2018, 05:48

Published 9 июня 2018, 05:48

Modified 2 марта 2023, 14:32

Updated 2 марта 2023, 14:32

В воскресенье некоторые районы Перми останутся без воды

9 июня 2018, 05:48
Вода будет отключена в 69 домах.

Жители 69 домов в Перми в эти выходные останутся без воды. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

В частности, под отключение попадут дома в Мотовилихинском и Свердловском районах Перми.

10 июня с 10:00 до 19:00 без воды останутся жители Свердловского района:

  • Балхашская, 200, 203.
  • Запорожская, 11, 11А, 184, 19.
  • Старцева, 183.
  • Суздальская, 1, 3.
  • Холмогороская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 25Б, 25В, 5, 7, 9.

В Мотовилихе в это же время краны пересохнут в домах по адресам:

  • Гарцовская, 33, 46, 50, 54.
  • Колыбалова, 2, 22, 44.
  • Кувинская, 36.
  • Лядовская, 100, 101, 102, 106, 107, 121, 85, 86, 95, 97, 98.

10 июня с 10:00 до 19:30 воды не будет и на ул. Бабушкина (1А, 3, 4); Карпинского (1, 10, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 8А), Левченко (1, 6А), Танкистов (10, 11, 12, 6, 8, 9).

#Общество#Вода
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