В воскресенье некоторые районы Перми останутся без воды

Posted 9 июня 2018, 05:48
Published 9 июня 2018, 05:48
Modified 2 марта 2023, 14:32
Updated 2 марта 2023, 14:32
Жители 69 домов в Перми в эти выходные останутся без воды. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».
В частности, под отключение попадут дома в Мотовилихинском и Свердловском районах Перми.
10 июня с 10:00 до 19:00 без воды останутся жители Свердловского района:
В Мотовилихе в это же время краны пересохнут в домах по адресам:
10 июня с 10:00 до 19:30 воды не будет и на ул. Бабушкина (1А, 3, 4); Карпинского (1, 10, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 3, 4, 5, 8А), Левченко (1, 6А), Танкистов (10, 11, 12, 6, 8, 9).