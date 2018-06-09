Жителя Краснокамска, угрожавшего помощнику прокурора, отправят на принудительное психиатрическое лечение

Posted 9 июня 2018, 11:42
Published 9 июня 2018, 11:42
Modified 1 марта 2023, 14:45
Updated 1 марта 2023, 14:45
Жителя Краснокамска, угрожавшего убийством помощнику прокурора района, признали невменяемым и отправят на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СК РФ.
10 октября прошлого года 70-летний мужчина, несогласный с решением прокуратуры Нытвенского района, начал угрожать убийством помощнику прокурора. В ходе расследования уголовного дела был проведена судебно-психиатрическая экспертиза, в ходе которой выяснилось, что у подозреваемого психическое расстройство. И он представляет опасность для себя и окружающих.
По постановлению суда он освобожден от уголовной ответственности. Его принудительно отправят на лечение в психиатрическую больницу.