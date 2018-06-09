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Posted 9 июня 2018, 11:42

Published 9 июня 2018, 11:42

Modified 1 марта 2023, 14:45

Updated 1 марта 2023, 14:45

Жителя Краснокамска, угрожавшего помощнику прокурора, отправят на принудительное психиатрическое лечение

Жителя Краснокамска, угрожавшего помощнику прокурора, отправят на принудительное психиатрическое лечение

9 июня 2018, 11:42
Фото: Properm.ru.
Эксперты при проведении судебно-психиатрической экспертизы признали его невменяемым.

Жителя Краснокамска, угрожавшего убийством помощнику прокурора района, признали невменяемым и отправят на принудительное психиатрическое лечение. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СК РФ.

10 октября прошлого года 70-летний мужчина, несогласный с решением прокуратуры Нытвенского района, начал угрожать убийством помощнику прокурора. В ходе расследования уголовного дела был проведена судебно-психиатрическая экспертиза, в ходе которой выяснилось, что у подозреваемого психическое расстройство. И он представляет опасность для себя и окружающих.

По постановлению суда он освобожден от уголовной ответственности. Его принудительно отправят на лечение в психиатрическую больницу.

#Происшествия
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