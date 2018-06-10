В Кунгуре волонтеры спасли пса от голодной смерти

В Кунгуре местные волонтеры спасли собаку, которая несколько дней просидела в наморднике, привязанная к перилам лестницы, пишет местное издание «Искра Кунгур». «Пса осмотрел ветеринар, теперь он в порядке и живёт у нас, — рассказывает руководитель передержки Светлана Култышева. — Но когда мы его нашли, он был очень голоден и дрожал от холода».