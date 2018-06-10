В Кунгуре волонтеры спасли пса от голодной смерти

Posted 10 июня 2018, 09:22
Published 10 июня 2018, 09:22
Modified 2 марта 2023, 14:32
Updated 2 марта 2023, 14:32
В Кунгуре местные волонтеры спасли собаку, которая несколько дней просидела в наморднике, привязанная к перилам лестницы, пишет местное издание «Искра Кунгур». «Пса осмотрел ветеринар, теперь он в порядке и живёт у нас, — рассказывает руководитель передержки Светлана Култышева. — Но когда мы его нашли, он был очень голоден и дрожал от холода».
По данным «Искры», это уже не первый случай, когда в кунгурский приют попадают собаки, брошенные погибать от голода: ранее волонтёры спасли щенка, хозяева которого переехали и бросили его в закрытой квартире на неделю, и собаку, брошенную в подвале.