Без пяти триста. В сквере Татищева встретили День города и открыли «Часы обратного отсчета»

Конструкция представит собой большой механизм высотой более 5 метров с водяным колесом в основании. Такое колесо стояло на плотине Егошихинского медеплавильного завода, с основания которого в 1723 году и началась история Перми. Ровно в полночь часы начали обратный отсчет до 300-летия города.