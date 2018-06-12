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Posted 12 июня 2018, 05:30

Published 12 июня 2018, 05:30

Modified 1 марта 2023, 14:44

Updated 1 марта 2023, 14:44

Без пяти триста. В сквере Татищева встретили День города и открыли «Часы обратного отсчета»

12 июня 2018, 05:30
Сюжет
Фото
Пермяки встретили День города в ночь с 11 на 12 июня 2018 года в сквере Василия Татищева (Разгуляй). Открыли новый арт-объект и пили квас.

В ночь с 11 на 12 июня в сквере им. Василия Татищева состоялось открытие арт-объекта «Часы обратного отсчета». Фотокорреспондент Properm.ru встречал День города вместе с пермяками, подробности в нашем фоторепортаже.

Встреча Дня города Перми — событие, которое стало началом всех праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России и Дню города. Мероприятие началось в 23:30 11 июня в историческом для Перми месте — в сквере у памятника основателю города Василию Татищеву в Разгуляе.

Торжественно открыли арт-объект «Часы обратного отсчета» автора Рустама Исмагилова.

Конструкция представит собой большой механизм высотой более 5 метров с водяным колесом в основании. Такое колесо стояло на плотине Егошихинского медеплавильного завода, с основания которого в 1723 году и началась история Перми. Ровно в полночь часы начали обратный отсчет до 300-летия города.

По сложившейся традиции, в этот вечер состоялось вручение памятных медалей с символикой 295-летия города Перми и изображением портрета Василия Татищева. Ежегодно медали вручаются за активную спортивную, творческую жизнь, культурный вклад в развитие родного города.

Гостей ждали угощения в виде калачей и кваса. Особыми гостями события стали «ожившие маски» — символы карнавального шествия «Пермское яркое».

Праздничные мероприятия, посвященные 295-летию города, проходят в концепции «Пермь. Без пяти — триста» в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время». Официальный хэштег событий — #ПЕРМЬ295.

фото Виктор Михалев для Properm.ru

#Спецпроекты#Общество#Фото#День города 2018#Пермь295#Сквер Татищева
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