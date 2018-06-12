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Posted 12 июня 2018, 13:00

Published 12 июня 2018, 13:00

Modified 2 марта 2023, 14:32

Updated 2 марта 2023, 14:32

Карнавальное шествие «Пермское яркое» началось!

Карнавальное шествие «Пермское яркое» началось!

12 июня 2018, 13:00
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Праздник
Впервые карнавальное шествие проходит в вечернее время. И стартовало в 18:00 от ЦУМа.

В этом году наряду с профессиональными артистами и творческими коллективами в нем принимают участие и сами горожане – участники присоединятся к «коробкам» «Пермь чудесная» и «Пермь семейная». Первая представит людей, которые способны творить настоящие чудеса – спасать жизни детей со смертельно опасными заболеваниями, вторая – разные и не похожие друг на друга семьи города и края, которые сами подготовят свои костюмы, чтобы стать участниками карнавала. В числе карнавальных «коробок» будут «Пермь индустриальная», «Пермь гостеприимная», «Калина-Малинка» и «Пермское яркое»

Подробности и фотографии в нашем онлайн-репортаже День города - 2018, по ссылке.

#Общество#Праздник#Пермское яркое#Карнавальное шествие#День города 2018
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