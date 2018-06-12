Карнавальное шествие «Пермское яркое» началось!

В этом году наряду с профессиональными артистами и творческими коллективами в нем принимают участие и сами горожане – участники присоединятся к «коробкам» «Пермь чудесная» и «Пермь семейная». Первая представит людей, которые способны творить настоящие чудеса – спасать жизни детей со смертельно опасными заболеваниями, вторая – разные и не похожие друг на друга семьи города и края, которые сами подготовят свои костюмы, чтобы стать участниками карнавала. В числе карнавальных «коробок» будут «Пермь индустриальная», «Пермь гостеприимная», «Калина-Малинка» и «Пермское яркое»