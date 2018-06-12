Трамваи и автобусы пойдут другим путем. Изменения маршрутов общественного транспорта в День города

Автобусные маршруты

3 17:00 – 20:00 в направлении станции Пермь-I маршрут следует по установленному маршруту без изменений, в направлении микрорайона Нагорный следует по улицам Монастырская, Сибирская Пушкина и далее по установленному маршруту следования без изменений

6, 8, 53, 3т,7т 06:00 – 00:00 в направлении центра города маршруты следуют по установленным маршрутам без изменений, в обратном направлении маршруты следуют от остановочного пункта «Универсам» по улицам Екатерининская, Крисанова, Петропавловская и далее по установленному маршруту следования без изменений

7 17:00 – 20:00 в направлении Верхней Курьи маршрут следует по Комсомольскому проспекту, улицам Екатерининская, Попова и далее по установленному маршруту следования, в направлении центра города по улицам Попова, Луначарского, Комсомольскому проспекту и далее по установленному маршруту следования

10 06:00 – 00:00 в направлении микрорайона Владимирский маршрут следует по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского, Комсомольскому проспекту и далее по установленному маршруту следования, в обратном направлении по Комсомольскому проспекту, улицам Екатерининская, Крисанова, Ленина и далее по установленному маршруту следования

14 06:00 – 00:00 в направлении микрорайона Юбилейный маршрут следует по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского и далее по установленному маршруту следования, направлении микрорайона Заостровка по улицам Екатерининская, Крисанова, Ленина и далее по установленному маршруту следования

15 06:00 – 00:00 в направлении центра города по улицам Попова, Монастырская, Окулова, Крисанова, Ленина и далее по установленному маршруту следования, в обратном направлении без изменений в схеме движения маршрута

20, 35, 39, 46 06:00 – 00:00 в направлении центра города маршруты следует по улицам Попова, Монастырская, Окулова, Крисанова, Петропавловская, в обратном направлении по установленным маршрутам следования без изменений

33 17:00 – 20:00 в направлении Города сердца маршрут следует по Комсомольскому проспекту, улицам Екатерининская, Крисанова, Петропавловская, Попова и далее по установленному маршруту следования, в направлении микрорайона Архиерейка по улицам Монастырская, Окулова, Крисанова, Луначарского, Комсомольскому проспекту и далее по установленному маршруту следования

41 17:00 – 20:00 в направлении Студенческого городка маршрут следует по Комсомольскому проспекту, улицам Екатерининская, Крисанова, Петропавловская, Попова и далее по установленному маршруту следования, в обратном направлении по улицам Монастырская, Окулова, Крисанова, Луначарского, Комсомольскому проспекту

49 06:00 – 00:00 в направлении центра города по улицам Попова, Монастырская, Окулова, Крисанова, Ленина и далее по маршруту следования, в обратном направлении по улицам Ленина, Крисанова, Петропавловская, Попова и далее по установленному маршруту следования

54 06:00 – 00:00 в направлении центра города маршрут следует по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского, Борчанинова и далее по установленному маршруту следования, в обратном направлении по улицам Пушкина, Борчанинова, Екатерининская, Крисанова, Ленина и далее по установленному маршруту следования

60 17:00 – 20:00 в направлении Кировского района города Перми маршрут следует по Комсомольскому проспекту, улицам Екатерининская, Крисанова, Петропавловская, Попова и далее по установленному маршруту следования, в обратном направлении по улицам Монастырская, Окулова, Крисанова, Луначарского, Комсомольскому проспекту

67 06:00 – 00:00 в направлении микрорайона Садовый маршрут следует по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского, и далее по установленному маршруту следования, в обратном направлении от остановочного пункта «Универсам» по улицам Екатериненская, Крисанова, Петропавловская и далее по установленному маршруту следования без изменений

68 06:00 – 00:00 в направлении микрорайона Садовый маршрут следует по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского и далее по установленному маршруту следования, в обратном направлении по улицам Екатерининская, Крисанова, Ленина и далее по установленному маршруту следования



Троллейбусные маршруты

1 с 17:00до 20.00, маршрут следует сообщением «Улица Гусарова – площадь Дружбы» через Южную дамбу, с 22.30 маршрут следует сообщением «Улица Гусарова – троллейбусное депо»

5 в период с 06:00 до 17:00, с 20.00 до 00.00 маршрут следует сообщением «Улица Гусарова – улица Советская», в период с с 17.00 до 20.00 маршрут следует сообщением «Улица Гусарова – площадь Дружбы» через Южную дамбу, с 22.30 маршрут следует сообщением «Улица Гусарова – троллейбусное депо»

12 с 22.30 маршрут следует сообщением «Улица Гусарова – троллейбусное депо»



Трамвайные маршруты

4 в период с 14:00 до 18:00 маршрут следует через улицу Белинского

в период с 18:00 до 20:00 маршрут следует сообщением «Микрорайон Висим – Разгуляй»

5 в период с 18:00 до 22:00 маршрут следует сообщением «Станция Бахаревка – улица Стахановская»

6, 8 с 22.30 маршруты следуют в объезд ул. Белинского

7 в период с 14:00 до 18:00 маршрут следует через улицу Белинского, в период с 18:00 до 20:00 маршрут следует сообщением «Вагонно-ремонтный завод – Разгуляй»

11 в период с 14.00 до 22.00 маршрут следует в объезд по ул. Белинского