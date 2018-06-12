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Posted 12 июня 2018, 05:00

Published 12 июня 2018, 05:00

Modified 2 марта 2023, 14:32

Updated 2 марта 2023, 14:32

Трамваи и автобусы пойдут другим путем. Изменения маршрутов общественного транспорта в День города

12 июня 2018, 05:00
Сюжет
Пермская езда
Во время праздничных мероприятий общественный транспорт ходить будет. Но не по обычным маршрутам.

12 июня 2018 года во время проведения культурно-массовых мероприятий с 06:00 до 00:00 автобусные маршруты №3т, 6, 7т, 8, 10, 14, 15, 20, 35, 36, 46, 49, 53, 54, 67 и 68 будут следовать в объезд через улицы Екатерининская и Луначарского, часть – через улицу Петропавловская.

С 17:00 до 20:00 из-за карнавала автобусные маршруты №3, 7, 33, 41 и 60 будут следовать в объезд по улицам Екатерининская и Луначарского, а также через улицу Петропавловская.

Троллейбусный маршрут №1 от улицы Гусарова с 17:00 до 20:00 будет следовать до остановки «площадь Дружбы». Троллейбусный маршрут №5 от улицы Гусарова с 06:00 до 17:00 и с 20:00 до 00:00 будет следовать до остановки «улица Советская», с 17:00 до 20:00 маршрут будет направлен до остановки «площадь Дружбы».

С 22:30 троллейбусные маршруты №1, 5 и 12 от улицы Гусарова будут следовать до троллейбусного депо.

Трамвайный маршрут №5 с 18:00 до 22:00 от остановки «станция Бахаревка» будет следовать до остановки «улица Стахановская».

Движение трамвайных маршрутов №4 и №7 с 14:00 до 18:00 будет организовано через улицу Белинского, а также с 18:00 до 20:00 маршрут №4 с остановки «микрорайон Висим» и маршрут №7 с остановки ОАО «ВРЗ» будут следовать до остановки «Разгуляй». Трамвайный маршрут №11 с 14:00 до 22:00 будет следовать в объезд по улице Белинского. Трамвайные маршруты №6 и №8 с 22:30 будут следовать в объезд через улицы Ленина и Борчанинова.

Схема организации движения маршрутов

Автобусные маршруты
3 17:00 – 20:00 в направлении станции Пермь-I маршрут следует по установленному маршруту без изменений, в направлении микрорайона Нагорный следует по улицам Монастырская, Сибирская Пушкина и далее по установленному маршруту следования без изменений
6, 8, 53, 3т,7т 06:00 – 00:00 в направлении центра города маршруты следуют по установленным маршрутам без изменений, в обратном направлении маршруты следуют от остановочного пункта «Универсам» по улицам Екатерининская, Крисанова, Петропавловская и далее по установленному маршруту следования без изменений
7 17:00 – 20:00 в направлении Верхней Курьи маршрут следует по Комсомольскому проспекту, улицам Екатерининская, Попова и далее по установленному маршруту следования, в направлении центра города по улицам Попова, Луначарского, Комсомольскому проспекту и далее по установленному маршруту следования
10 06:00 – 00:00 в направлении микрорайона Владимирский маршрут следует по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского, Комсомольскому проспекту и далее по установленному маршруту следования, в обратном направлении по Комсомольскому проспекту, улицам Екатерининская, Крисанова, Ленина и далее по установленному маршруту следования
14 06:00 – 00:00 в направлении микрорайона Юбилейный маршрут следует по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского и далее по установленному маршруту следования, направлении микрорайона Заостровка по улицам Екатерининская, Крисанова, Ленина и далее по установленному маршруту следования
15 06:00 – 00:00 в направлении центра города по улицам Попова, Монастырская, Окулова, Крисанова, Ленина и далее по установленному маршруту следования, в обратном направлении без изменений в схеме движения маршрута
20, 35, 39, 46 06:00 – 00:00 в направлении центра города маршруты следует по улицам Попова, Монастырская, Окулова, Крисанова, Петропавловская, в обратном направлении по установленным маршрутам следования без изменений
33 17:00 – 20:00 в направлении Города сердца маршрут следует по Комсомольскому проспекту, улицам Екатерининская, Крисанова, Петропавловская, Попова и далее по установленному маршруту следования, в направлении микрорайона Архиерейка по улицам Монастырская, Окулова, Крисанова, Луначарского, Комсомольскому проспекту и далее по установленному маршруту следования
41 17:00 – 20:00 в направлении Студенческого городка маршрут следует по Комсомольскому проспекту, улицам Екатерининская, Крисанова, Петропавловская, Попова и далее по установленному маршруту следования, в обратном направлении по улицам Монастырская, Окулова, Крисанова, Луначарского, Комсомольскому проспекту
49 06:00 – 00:00 в направлении центра города по улицам Попова, Монастырская, Окулова, Крисанова, Ленина и далее по маршруту следования, в обратном направлении по улицам Ленина, Крисанова, Петропавловская, Попова и далее по установленному маршруту следования
54 06:00 – 00:00 в направлении центра города маршрут следует по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского, Борчанинова и далее по установленному маршруту следования, в обратном направлении по улицам Пушкина, Борчанинова, Екатерининская, Крисанова, Ленина и далее по установленному маршруту следования
60 17:00 – 20:00 в направлении Кировского района города Перми маршрут следует по Комсомольскому проспекту, улицам Екатерининская, Крисанова, Петропавловская, Попова и далее по установленному маршруту следования, в обратном направлении по улицам Монастырская, Окулова, Крисанова, Луначарского, Комсомольскому проспекту
67 06:00 – 00:00 в направлении микрорайона Садовый маршрут следует по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского, и далее по установленному маршруту следования, в обратном направлении от остановочного пункта «Универсам» по улицам Екатериненская, Крисанова, Петропавловская и далее по установленному маршруту следования без изменений
68 06:00 – 00:00 в направлении микрорайона Садовый маршрут следует по улицам Ленина, Крисанова, Луначарского и далее по установленному маршруту следования, в обратном направлении по улицам Екатерининская, Крисанова, Ленина и далее по установленному маршруту следования

Троллейбусные маршруты
1 с 17:00до 20.00, маршрут следует сообщением «Улица Гусарова – площадь Дружбы» через Южную дамбу, с 22.30 маршрут следует сообщением «Улица Гусарова – троллейбусное депо»
5 в период с 06:00 до 17:00, с 20.00 до 00.00 маршрут следует сообщением «Улица Гусарова – улица Советская», в период с с 17.00 до 20.00 маршрут следует сообщением «Улица Гусарова – площадь Дружбы» через Южную дамбу, с 22.30 маршрут следует сообщением «Улица Гусарова – троллейбусное депо»
12 с 22.30 маршрут следует сообщением «Улица Гусарова – троллейбусное депо»

Трамвайные маршруты
4 в период с 14:00 до 18:00 маршрут следует через улицу Белинского
в период с 18:00 до 20:00 маршрут следует сообщением «Микрорайон Висим – Разгуляй»
5 в период с 18:00 до 22:00 маршрут следует сообщением «Станция Бахаревка – улица Стахановская»
6, 8 с 22.30 маршруты следуют в объезд ул. Белинского
7 в период с 14:00 до 18:00 маршрут следует через улицу Белинского, в период с 18:00 до 20:00 маршрут следует сообщением «Вагонно-ремонтный завод – Разгуляй»
11 в период с 14.00 до 22.00 маршрут следует в объезд по ул. Белинского

#Общество#Пермская езда#День города 2018
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