В Пермском крае лось чуть не утонул в нефтяной луже. ФОТО

Posted 19 июня 2018, 08:50
Published 19 июня 2018, 08:50
Modified 2 марта 2023, 14:32
Updated 2 марта 2023, 14:32
В Пермском крае в нефтяной луже чуть не утонул лось. Инцидент произошел 16 июня на свалке рядом с городом Оса.
Как сообщает в соцсетях 17 отряд федеральной противопожарной службы, информация о тонущем животном поступила в 12:10. Прибыв на место спасатели обнаружили, что молодой лось провалился в заброшенный котлован с нефтепродуктами.
Силами спасателей и охотоведа его удалось вытащить, но вот выживет ли животное, пока неизвестно. После того как лося спасли, он убежал. По словам пользователей соцсетей, животное «наглоталось мазута».
По данному факту в местном отделении полиции начали проверку. Взяты пробы. Также источник Properm.ru сообщил, что на следующей неделе на место приедут специалисты Росприроднадзора.