properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июня 2018, 08:50

Published 19 июня 2018, 08:50

Modified 2 марта 2023, 14:32

Updated 2 марта 2023, 14:32

В Пермском крае лось чуть не утонул в нефтяной луже. ФОТО

19 июня 2018, 08:50
Силами спасателей и охотоведа его удалось вытащить, но вот выживет ли животное, пока неизвестно.

В Пермском крае в нефтяной луже чуть не утонул лось. Инцидент произошел 16 июня на свалке рядом с городом Оса.

Как сообщает в соцсетях 17 отряд федеральной противопожарной службы, информация о тонущем животном поступила в 12:10. Прибыв на место спасатели обнаружили, что молодой лось провалился в заброшенный котлован с нефтепродуктами.

Силами спасателей и охотоведа его удалось вытащить, но вот выживет ли животное, пока неизвестно. После того как лося спасли, он убежал. По словам пользователей соцсетей, животное «наглоталось мазута».

По данному факту в местном отделении полиции начали проверку. Взяты пробы. Также источник Properm.ru сообщил, что на следующей неделе на место приедут специалисты Росприроднадзора.

#Происшествия#Нефть#Лось
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика