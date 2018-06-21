«Мы считаем, что он с работой не справляется». Минздрав уволит главврача соликамской горбольницы

Накануне стало известно о проверке, которую инициировали правоохранительные органы в горбольнице Соликамска. Предварительно известно, что при закупке услуг по перевозке больных на гемодиализ в Березники контракты постоянно заключались с одним и тем же предпринимателем Сергеем Болтуновым, а услуги закупались по завышенным ценам. Об этом сообщило издание URA.RU. Всего, в период с 2015 по 2018 годы с ним было заключено больше 10 контрактов на 7 млн рублей.