«Мы считаем, что он с работой не справляется». Минздрав уволит главврача соликамской горбольницы

Posted 21 июня 2018, 03:00
Published 21 июня 2018, 03:00
Modified 1 марта 2023, 14:36
Updated 1 марта 2023, 14:36
Накануне стало известно о проверке, которую инициировали правоохранительные органы в горбольнице Соликамска. Предварительно известно, что при закупке услуг по перевозке больных на гемодиализ в Березники контракты постоянно заключались с одним и тем же предпринимателем Сергеем Болтуновым, а услуги закупались по завышенным ценам. Об этом сообщило издание URA.RU. Всего, в период с 2015 по 2018 годы с ним было заключено больше 10 контрактов на 7 млн рублей.
Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев сегодня прокомментировал Properm.ru ситуацию с соликамской горбольницей.
«Мы проведем там (в больнице- прим. Properm.ru) соответствующую проверку. Занимаются этим и силовые структуры. Принято решение, что с главным врачом (Олегом Георгиевым) мы будем расставаться. Так как помимо этих нарушений он по своей основной работе получил три дисциплинарных взыскания в виде выговора. Поэтому мы считаем, что он с работой не справляется», — заявил Дмитрий Матвеев.