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Posted 21 июня 2018, 03:00

Published 21 июня 2018, 03:00

Modified 1 марта 2023, 14:36

Updated 1 марта 2023, 14:36

«Мы считаем, что он с работой не справляется». Минздрав уволит главврача соликамской горбольницы

21 июня 2018, 03:00
Сюжет
Медицина в Прикамье
В краевом министерстве здравоохранения прокомментировали ситуацию с горбольницей Соликамска.

Накануне стало известно о проверке, которую инициировали правоохранительные органы в горбольнице Соликамска. Предварительно известно, что при закупке услуг по перевозке больных на гемодиализ в Березники контракты постоянно заключались с одним и тем же предпринимателем Сергеем Болтуновым, а услуги закупались по завышенным ценам. Об этом сообщило издание URA.RU. Всего, в период с 2015 по 2018 годы с ним было заключено больше 10 контрактов на 7 млн рублей.

Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев сегодня прокомментировал Properm.ru ситуацию с соликамской горбольницей.

«Мы проведем там (в больнице- прим. Properm.ru) соответствующую проверку. Занимаются этим и силовые структуры. Принято решение, что с главным врачом (Олегом Георгиевым) мы будем расставаться. Так как помимо этих нарушений он по своей основной работе получил три дисциплинарных взыскания в виде выговора. Поэтому мы считаем, что он с работой не справляется», — заявил Дмитрий Матвеев.

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#Здоровье#Медицина в Прикамье
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