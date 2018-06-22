ФК «Звезда» получила лицензию от Российского футбольного союза

«Если честно, сильно переживали. В последние две недели пришлось собирать множество бумаг. Очень сильно нам в этом деле помог Центр спортивной подготовки Пермского края. Теперь в планах — сборы. 25 июня мы вылетаем в Крымск, там команда будет тренироваться до 10 июля. Затем мы вернёмся в Пермь и будем готовиться к старту в ПФЛ», — сообщил «Новому компаньону» Константин Парамонов.