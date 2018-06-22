ФК «Звезда» получила лицензию от Российского футбольного союза

Posted 22 июня 2018, 12:35
Published 22 июня 2018, 12:35
Modified 1 марта 2023, 14:33
Updated 1 марта 2023, 14:33
Пермская ФК «Звезда» сможет принять участие в своем первом сезоне в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Сегодня Российский футбольный союз официально выдал клубу лицензию.
«Если честно, сильно переживали. В последние две недели пришлось собирать множество бумаг. Очень сильно нам в этом деле помог Центр спортивной подготовки Пермского края. Теперь в планах — сборы. 25 июня мы вылетаем в Крымск, там команда будет тренироваться до 10 июля. Затем мы вернёмся в Пермь и будем готовиться к старту в ПФЛ», — сообщил «Новому компаньону» Константин Парамонов.
Ранее на поле СК им. Сухарева прошла первая открытая тренировка команды. На текущий момент контракты подписаны с 21 футболистом. Бюджет клуба на первый сезон составит 45 млн рублей.