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Posted 22 июня 2018, 12:35

Published 22 июня 2018, 12:35

Modified 1 марта 2023, 14:33

Updated 1 марта 2023, 14:33

ФК «Звезда» получила лицензию от Российского футбольного союза

ФК «Звезда» получила лицензию от Российского футбольного союза

22 июня 2018, 12:35
Фото: Properm.ru.
Сюжет
ФК Звезда
Теперь клуб может выступать в ПФЛ.

Пермская ФК «Звезда» сможет принять участие в своем первом сезоне в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Сегодня Российский футбольный союз официально выдал клубу лицензию.

«Если честно, сильно переживали. В последние две недели пришлось собирать множество бумаг. Очень сильно нам в этом деле помог Центр спортивной подготовки Пермского края. Теперь в планах — сборы. 25 июня мы вылетаем в Крымск, там команда будет тренироваться до 10 июля. Затем мы вернёмся в Пермь и будем готовиться к старту в ПФЛ», — сообщил «Новому компаньону» Константин Парамонов.

Ранее на поле СК им. Сухарева прошла первая открытая тренировка команды. На текущий момент контракты подписаны с 21 футболистом. Бюджет клуба на первый сезон составит 45 млн рублей.

#Спорт#ФК Звезда
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