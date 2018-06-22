Лучшие друзья девушек - это бриллианты. Рецензия на фильм «8 подруг Оушена»

Posted 22 июня 2018, 04:30
Published 22 июня 2018, 04:30
Modified 2 марта 2023, 14:31
Updated 2 марта 2023, 14:31
Дебби Оушен (Сандра Буллок), сестра того самого Дэнни Оушена (Джордж Клуни) из оригинальной трилогии Стивена Содерберга, выходит из тюрьмы, где отсидела 5 лет из-за махинаций своего возлюбленного. Девушка зря времени не теряла и разработала хитроумный план, как собрать команду подельниц и выкрасть драгоценности с модного бала. Да так, чтобы ещё и бывший возлюбленный получил по заслугам.
Начинается фильм также, как и «11 друзей Оушена» в далёком 2001 году: тюрьма, собеседование с комиссией по УДО и ограбление, спланированное задолго до событий картины. Режиссёр Гэри Росс, не стесняясь, показывает своё трепетное отношение к оригиналу, чтобы через несколько минут оставить его позади и в прямом смысле похоронить. В этот момент Дебби приходит к могиле своего брата, символично умершего в 2018 году (судя по надписи на надгробии).
На этом обязательная часть закончится и создатели оставят тот патриархальный мир с его мужскими героями в прошлом. Подруги Оушена сами прекрасно со всем справляются, а мужчинам остаётся лишь грузить коробки или быть где-то на подхвате.
Волна недовольства, поднятая голливудскими актрисами в связи с многочисленными случаями харасмента и переросшая со временем в движение «Time' s Up», достигла своего апогея. Героини без помощи мужчин блестяще планируют и элегантно исполняют лучшее ограбление этого года — кражу драгоценностей на сумму свыше 170 млн долларов. Естественно, на глазах у достопочтенной публики, которая пришла туда на ежегодный благотворительный бал.
Конечно, Росс в своей картине почти дословно повторяет формулу, придуманную ещё в оригинальной трилогии. Но обвинять его в плагиате сложно, особенно когда в продюсерах значится сам Содерберг, а знакомые элементы используются лишь для того, чтобы сделать одно из самых ярких феминистских высказываний этого года более понятным для широкой публики. Что естественно, не помешает фильму понравиться и мужской аудитории, ведь среди политкорретной команды подельниц можно встретить действительно талантливых Кейт Бланшетт, Хелену Бонем Картер, Энн Хэтэуэй. Последняя, кстати, блестяще играет в фильме одну из самых остроумных своих ролей. И если сами шутки могут показаться вам не смешными, то сцены с Хэтэуэй и её героиней вам действительно понравятся.
Известно, что проект находился в разработке с момента выхода «Гравитации» Альфонсо Куарона, где вместе сыграли Клуни и Буллок. И, разумеется, вряд ли бы он вышел так скоро, если бы не активная борьба женщин за свои права. Так что «8 подруг Оушена» если и не станет хитом проката, то уж точно застолбит за собой статус первого фильма, фиксирующего новую расстановку сил в Голливуде. Причём делающего это так изящно и гладко, что зритель даже и не догадается, что что-то изменилось. Как и телохранители, охранявшие колье, не заметят его подмены.
Николай Гостюхин для Properm.ru