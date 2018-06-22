Лучшие друзья девушек - это бриллианты. Рецензия на фильм «8 подруг Оушена»

Конечно, Росс в своей картине почти дословно повторяет формулу, придуманную ещё в оригинальной трилогии. Но обвинять его в плагиате сложно, особенно когда в продюсерах значится сам Содерберг, а знакомые элементы используются лишь для того, чтобы сделать одно из самых ярких феминистских высказываний этого года более понятным для широкой публики. Что естественно, не помешает фильму понравиться и мужской аудитории, ведь среди политкорретной команды подельниц можно встретить действительно талантливых Кейт Бланшетт, Хелену Бонем Картер, Энн Хэтэуэй. Последняя, кстати, блестяще играет в фильме одну из самых остроумных своих ролей. И если сами шутки могут показаться вам не смешными, то сцены с Хэтэуэй и её героиней вам действительно понравятся.