ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» запустило испытательный комплекс для повышения безопасности нефтедобычи

Строительство цеха велось в Чернушинском районе с апреля 2018 года. Комплекс будет принимать от 1500 до 2000 единиц запорной арматуры в год и в оперативном режиме выявлять некачественные устройства до того, как они будут установлены на нефте- водо- и газопроводы.