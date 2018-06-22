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Posted 22 июня 2018, 06:42

Published 22 июня 2018, 06:42

Modified 2 марта 2023, 14:31

Updated 2 марта 2023, 14:31

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» запустило испытательный комплекс для повышения безопасности нефтедобычи

22 июня 2018, 06:42
Строительство цеха началось в апреле этого года.

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» завершило строительство испытательного комплекса для контроля качества и исправности запорной арматуры, которая устанавливается на трубопроводах предприятия.

Строительство цеха велось в Чернушинском районе с апреля 2018 года. Комплекс будет принимать от 1500 до 2000 единиц запорной арматуры в год и в оперативном режиме выявлять некачественные устройства до того, как они будут установлены на нефте- водо- и газопроводы.

«Реализация этого проекта позволит нам снизить затраты на обслуживание наших объектов, а также значительно уменьшить вероятность возникновения внештатных ситуаций», - пояснил первый заместитель генерального директора – главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Игорь Мазеин. ​​

#Новости компаний#Лукойл-нк
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