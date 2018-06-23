Теодор Курентзис и 98 музыкантов выступят в производственном цеху завода им. Шпагина

Posted 23 июня 2018, 08:20
Published 23 июня 2018, 08:20
Modified 2 марта 2023, 14:31
Updated 2 марта 2023, 14:31
23 июня в рамках закрытия Дягилевского фестиваля 98 музыкантов фестивального оркестра под руководством известного дирижера Теодора Курентзиса исполнят Четвертую симфонию Малера в производственном цеху завода им. Шпагина (Ремпутьмаш).
Цех № 5 — одно из самых старых строений на территории предприятия. Пространство площадью две тыс. кв.м начали перестраивать под концертную площадку два месяца назад. Из цеха убрали станки, настелили полы, поставили удобные кресла, привезли новейшее световое, звуковое и видеооборудование. Переоборудованный цех сможет вместить около 700 зрителей.