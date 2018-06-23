Теодор Курентзис и 98 музыкантов выступят в производственном цеху завода им. Шпагина

Цех № 5 — одно из самых старых строений на территории предприятия. Пространство площадью две тыс. кв.м начали перестраивать под концертную площадку два месяца назад. Из цеха убрали станки, настелили полы, поставили удобные кресла, привезли новейшее световое, звуковое и видеооборудование. Переоборудованный цех сможет вместить около 700 зрителей.