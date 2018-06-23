В Перми прошел межрегиональный фестиваль дворового спорта. Фоторепортаж Properm.ru

Всего в фестивале приняли участие около 350 школьников из регионов Приволжского федерального округа. Ребята состязались в баскетболе, футболе, перетягивании каната, силовой гимнастике и легкой атлетике. Также в течение всего дня на чаше экстрим-парка проходили соревнования по скейтбордингу, гонкам на самокатах (kick scooter) и велосипедах (ВМХ), а в турниковой зоне прошли баттлы и показательные выступления по воркауту.