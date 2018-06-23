В Перми прошел межрегиональный фестиваль дворового спорта. Фоторепортаж Properm.ru

Posted 23 июня 2018, 12:20
Published 23 июня 2018, 12:20
Modified 2 марта 2023, 14:31
Updated 2 марта 2023, 14:31
Сегодня, 23 июня, в экстрим-парке Перми прошел II межрегиональный фестиваль дворового спорта «Детский спорт». В церемонии открытия соревнований приняла участие трёхкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина. Вместе с ней старт фестивалю дали мастер спорта международного класса по боксу Дмитрий Пирог и двукратный призёр Олимпийских игр по водному поло Ирек Зиннуров.
Всего в фестивале приняли участие около 350 школьников из регионов Приволжского федерального округа. Ребята состязались в баскетболе, футболе, перетягивании каната, силовой гимнастике и легкой атлетике. Также в течение всего дня на чаше экстрим-парка проходили соревнования по скейтбордингу, гонкам на самокатах (kick scooter) и велосипедах (ВМХ), а в турниковой зоне прошли баттлы и показательные выступления по воркауту.