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Posted 23 июня 2018, 12:20

Published 23 июня 2018, 12:20

Modified 2 марта 2023, 14:31

Updated 2 марта 2023, 14:31

В Перми прошел межрегиональный фестиваль дворового спорта. Фоторепортаж Properm.ru

В Перми прошел межрегиональный фестиваль дворового спорта. Фоторепортаж Properm.ru

23 июня 2018, 12:20
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru.
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Фото
В соревнованиях приняли участие около 350 школьников из регионов Приволжского федерального округа.

Сегодня, 23 июня, в экстрим-парке Перми прошел II межрегиональный фестиваль дворового спорта «Детский спорт». В церемонии открытия соревнований приняла участие трёхкратная олимпийская чемпионка и десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина. Вместе с ней старт фестивалю дали мастер спорта международного класса по боксу Дмитрий Пирог и двукратный призёр Олимпийских игр по водному поло Ирек Зиннуров.

Всего в фестивале приняли участие около 350 школьников из регионов Приволжского федерального округа. Ребята состязались в баскетболе, футболе, перетягивании каната, силовой гимнастике и легкой атлетике. Также в течение всего дня на чаше экстрим-парка проходили соревнования по скейтбордингу, гонкам на самокатах (kick scooter) и велосипедах (ВМХ), а в турниковой зоне прошли баттлы и показательные выступления по воркауту.

Фото: Виктор Михалев
#Спорт#Фото
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