В Перми может появиться женская команда по баскетболу

В приветственной речи Антипова обозначила, что в стране повысился интерес к баскетболу. «Пермский край – баскетбольный регион, в течение 20 лет я наблюдаю за Прикамьем – здесь действительно баскетбол очень любят. Нужно продолжить развитие этого вида спорта и дальше», - сказала спортсменка. Также она добавила, что именно Пермский край может стать одним из центров подготовки спортсменов в национальные сборные по баскетболу. В настоящее время, рассматривается возможность создания молодежной женской команды по баскетболу.