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Posted 24 июня 2018, 05:51

Published 24 июня 2018, 05:51

Modified 2 марта 2023, 14:31

Updated 2 марта 2023, 14:31

В Перми может появиться женская команда по баскетболу

24 июня 2018, 05:51
Подробности проекта не раскрываются.

Вчера, 23 июня, на пермской эспланаде прошел крупнейший турнир Прикамья по уличному баскетболу «PERM OPEN 2018». Участие в церемонии открытия приняли губернатор Пермского края Максим Решетников и олимпийская чемпионка по баскетболу, заслуженный мастер спорта Светлана Антипова.

В приветственной речи Антипова обозначила, что в стране повысился интерес к баскетболу. «Пермский край – баскетбольный регион, в течение 20 лет я наблюдаю за Прикамьем – здесь действительно баскетбол очень любят. Нужно продолжить развитие этого вида спорта и дальше», - сказала спортсменка. Также она добавила, что именно Пермский край может стать одним из центров подготовки спортсменов в национальные сборные по баскетболу. В настоящее время, рассматривается возможность создания молодежной женской команды по баскетболу.

Ранее в Перми появился молодежный футбольный клуб «Звезда», в котором будут играть только местные спортсмены. Новая команда дебютирует в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), который стартует в конце июля.

#Спорт
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