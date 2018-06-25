Взгляд со стороны. Бывший главный архитектор Екатеринбурга о Перми, бюрократии и уродливых зданиях

Posted 25 июня 2018, 04:00
Published 25 июня 2018, 04:00
Modified 2 марта 2023, 14:31
Updated 2 марта 2023, 14:31
— Тимур, вы в Перми не первый раз, но не могу не задать самый банальный вопрос. Что в первую очередь бросается в глаза архитектора, когда он приезжает в наш город?
— Этот город интересно воспринимать. Для меня это своего рода критерий оценки: в некоторых городах ты побывал один день и тебе кажется, что все увидел, сложилось представление и тебе не интересно его разгадывать. Пермь в этом смысле мне кажется любопытным городом. Интересно его рассматривать. В этом есть интрига восприятия Перми и это, на мой взгляд, связано с несколькими вещами.
Во-первых, планировочная организация. Она достаточно нетипичная для многих российских городов. В основе заложен регулярный план, но есть градостроительная живописность и иногда не логичность, есть интересные видовые панорамные раскрытия и укромные уголки. Есть большая вода.
Второе, это, конечно, люди. У меня много знакомых пермяков, и, действительно, люди довольно самобытные. Екатеринбург, вроде бы не очень далеко, но возникает ощущение иной культуры.
И очень важно, что такая индивидуальность создает интересные предпосылки для раскрытий различных урбанистических сценариев. Мне кажется, в Перми все хорошо с богатством контекстов, который может быть использован для роста и городского развития.
— Вы проработали два года в администрации мэрии Екатеринбурга, занимали пост главного архитектора. Когда в центре города появляется офис, здание, которое совершенно не вписывается в квартал, в историю, и невооруженным взглядом видно, что ему здесь не место. Кому нужно задать вопрос в первую очередь?
— Вопрос действительно популярный, здесь нужно разобраться, кто такой главный архитектор и на что он влияет. Сейчас в российской системе власти, муниципальной, административной, по большому счету, в глазах людей главный архитектор — это человек, который отвечает буквально за все: за плохую дорогу, за неосвещенную улицу, за уродливое здание.
— Так в Екатеринбурге? У нас на главного архитектора никто из горожан не жалуется.
— Я, будучи главным архитектором, часто обращался со СМИ, отвечал на эти вопросы. В сознании людей не совпадает смысл слова «главный архитектор» с его должностным функционалом. Главный архитектор не может запретить строить здание. Зачастую, в российских муниципалитетах, главный архитектор — это заместитель начальника департамента архитектуры – т.е. чиновник с очень ограниченными полномочиями. Это вопрос к нашей системе принятий решение и местному самоуправлению.
Вертикаль власти устроена таким образом, что архитекторам не дается права определять градостроительное развитие, их от этого отодвинули. Хорошо это или плохо? Видимо, вопрос экономической конъюктуры. У нас все-таки рынок застройщика, и по большому счету понятно, что строительный бизнес — это достаточно мощная экономическая машина.
Вопрос эстетики, вопрос культурных контекстов, вопрос возможности или невозможности вмешательства в историческую среду— это все равно вопрос экспертной оценки со стороны профессионального архитектурного сообщества. Но я думаю, что никто (из застройщиков – Properm.ru) не готов эту оценку принимать, и пока нет механизма, который позволял такую оценку сделать составной частью решения. Во многих городах есть даже градостроительные советы, но они все, даже имея серьезный экспертный состав, могут выносить только рекомендации.
— Получается, для бизнеса есть лазейка, которая позволяет не задумываться о внешнем облике зданий?
— В документе, по которому застройщик получает право что-то строить (градостроительный план земельного участка — Properm.ru) не предписано согласования внешнего вида объектов.
— А вы как бывший главный архитектор, считаете нужно менять позицию?
— Безусловно, нужно. Потому что город — это живая среда, поиск баланса между частными и общественными интересами. С одной стороны есть интерес бизнеса, который зарабатывает, застраивая город, а есть коллективные интересы жителей, потребителей, которые пользуются городом.
Теоретически интерес должен быть сбалансирован: должна быть привлекательность для инвестиций и застройки. Все объекты должны нести за собой общественную ценность. Они не могут просто быть индифферентны городу, как вы говорите: взяли, построили страшное здание, всем оно не нравится, но его все равно построили. Здания не должны быть просто строительными объектами, они должны участвовать в формировании городской среды в целом.