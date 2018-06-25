Взгляд со стороны. Бывший главный архитектор Екатеринбурга о Перми, бюрократии и уродливых зданиях

— Этот город интересно воспринимать. Для меня это своего рода критерий оценки: в некоторых городах ты побывал один день и тебе кажется, что все увидел, сложилось представление и тебе не интересно его разгадывать. Пермь в этом смысле мне кажется любопытным городом. Интересно его рассматривать. В этом есть интрига восприятия Перми и это, на мой взгляд, связано с несколькими вещами.