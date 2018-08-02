Как «Комфортная среда» 2017 года привела нас на дачу спикера пермской гордумы

Как пояснил директор УК «ЭксКом» (заказчик по пяти дворам в округе Уткина) Сергей Шалабот, он точно не знает, почему в качестве основного исполителя была выбрана именно СФ «Строй-Лидер». При этом он пояснил, что именно граждане общаются с представителями власти, которые включают их дома в программу. «Мне сложно сказать, кто и как им рекомендовал подрячика — нам приносят только бумаги, деньги у нас даже в бухучете не отражаются ведь предназначаются для жильцов», — рассказал Шалабот.