Как «Комфортная среда» 2017 года привела нас на дачу спикера пермской гордумы

Posted 2 августа 2018, 18:00
Published 2 августа 2018, 18:00
Modified 29 октября, 10:06
Updated 29 октября, 10:06
В 2017 году на территории Перми началась реализация программы «Формирование современной городской среды». Из федерального бюджета на город было выделено 164 млн рублей, из краевого — 158 млн рублей, самая маленькая часть из городского — 73 млн рублей. Всего — 395 млн рублей.
В прошлогоднем материале (обязательно прочитайте его еще раз) мы рассказывали о том, как программа стартовала в Перми. Как чиновники в срочном порядке выдумывали новые критерии в обход постановления Дмитрия Самойлова, чтобы выбрать дома для программы. Объясняли, почему предпочтение отдавали определенным заявкам.
C момента реализации программы прошел год, и мы решили проверить, кто фактически получил деньги этого проекта.
Все данные об объектах опубликованы на портале «Управляем вместе». Название проекта говорит нам, что публикация информации на сайте позволила бы сделать процесс прозрачным: каждый желающий мог посмотреть дизайн-проект, увидеть заказчика, подрядчика, сумму контрактов, сообщить о проблеме и посмотреть фотографии с объекта.
Но до полной прозрачности далеко — на портале не выложены договоры, и нет никакой информации о видах и объемах работ, которые должны были быть выполнены конкретным подрядчиком в конкретном дворе — проконтролировать соблюдение первоначально заявленных условий невозможно. В части адресов не были выложены и сканы протоколов собраний собственников.
Михаил Борисов, координатор программы, пояснил, что подробная информация, в том числе сумма контракта с конкретным подрядчиком не вносилась на сайт, поскольку у ТСЖ и УК не запрашивалась подобная информация.
То есть стоимость и соразмерность закупок на государственные средства проект нам (и вам) проверить не дает. Программа, напомним, не подчиняется федеральным законам о госзакупках, поэтому оставляет пространство для определенного маневра на местах.
Мы свели данные по всем объектам программы в Перми в единую таблицу и провели соответствие между адресом двора, управляющей организацией, подрядчиком и одномандатным участком гордумы.
В таблице нет итоговых цифр по подрядчикам из-за описанной выше особенности — часто на портале указана общая сумма благоустройства двора без распределения по двум и более реальным исполнителям.
Со стороны подрядчиков открытий не было — наибольшие объемы взяли известные на рынке компании. Так, детские площадки в большинстве случаев делали «Ксил» и «Диком-Кама», чаще всего участвуя в договорах в консорциуме с дорожниками и озеленителями. Самые большие суммы на асфальтирование достались профильным «Спарго» и «Абсолют-СК». При этом значительного отрыва лидеров от остальных подрядчиков нет, а перечень подрядчиков очень большой — о монополизации контрактов на благоустройство в рамках всего города по проекту речи не идет.
Как пояснила нам руководитель компании «Диком-Кама», занимающейся монтажом детского и спортивного оборудования, в прошлом году компания заключила договоры на 18 дворов: четыре из них — комплексная заявка, включая крупнейшую в Перми на 10 млн рублей. По своим работам компания получила 8,5 млн рублей, или в среднем 502 тысяч за двор.
Никаких критических закономерностей не просматривается и в том случае, если смотреть на реестр адресов с точки зрения УК, управляющих большим жилым фондом. Большинство из них не отдавало предпочтения конкретным подрядчикам, даже у крупных УК договоры подписаны с большим количеством разных исполнителей.
Как только мы добавляем в уравнение депутатский округ, картина меняется. Выяснилось, что минимум в половине случаев прослеживается определенная закономерность между округом депутата и подрядчиками, которые благоустраивали там территорию. Есть несущественная, но зависимость между округом и предпочитаемым жителями видом благоустройства — в одних делали упор на комплексное благоустройство, включая спортивные и детские площадки, в других ничем, кроме асфальтирования, не занимались.
Распределение бюджета программы по одномандатным округам почти равномерное — каждому округу в среднем досталось от 8 до 12 млн рублей. Исключение составляет заместитель председателя гордумы Дмитрий Малютин, его округ благоустроили почти на 16 млн рублей.
Будем считать, что жильцы домов в некоторых одномандатных округах, не сговариваясь, отдавали контракты на благоустройство одному подрядчику ровно по границе участка. Чтобы показать вам эту очевидную закономерность или ее отсутствие, мы поделили все одномандатные округа на несколько групп.
В группу индифферентных к выбору жильцами подрядчика депутатов вошло достаточно много одномандатников. В округах Алексея Грибанова, Олег Бурдина, Арсена Болквадзе, Натальи Росляковой и Александра Буторина большой разброс подрядчиков, видны некоторые территориальные «предпочтения» того или иного округа, но лидеров и монополистов нет, плюс все подрядчики «заходили» и в другие округа. Чуть менее размыто выглядят списки подрядчиков в округах Александра Колчанова («АвтоТехСтрой» взял почти половину подрядов), Владимира Манина («Союз-СМК» работал только в этом округе). Нет уверенного лидера и в округе Алексея Демкина. В двух крупных договорах поучаствовал «Стройград Плюс», который, в основном, работал в следующей группе.
Вторая группа объединяет депутатов, подрядчик (или несколько их) был на территории округа явным монополистом, но сам подрядчик выполнял работы не только в этом округе, но и на других территориях.
ООО «Стройград Плюс» (группа «Спарго») практически монопольно выполняло работы сразу в трех округах — №2, №3, №4, которые граничат между собой. И почти во всех дизайн-проектах в качестве основного перечня работ был заявлен ремонт тротуаров около дома. Депутатами в этих округах являются Михаил Черепанов, Валерий Шептунов и Владимир Плотников.
Сам «Спарго» базируется в Заостровке, по данным сайта госзакупок, в числе его заказчиков стабильно находятся МКУ благоустройства нескольких районов краевого центра. В 2017 году компания выходила на госзакупки 22 раза и выиграла 4 контракта на 82 млн рублей. Директора юрлиц компании — Голевы Николай Валерьевич и Иван Валерьевич.
В округе Михаила Черепанова подрядчик заработал 12,4 млн рублей в восьми домах. Четыре из них прошли по комплексной заявке: Парковый проспект, 31/1,33,35 плюс Василия Каменского, 2а, еще четыре — одиночные.
В округе Владимира Плотникова «Стройград Плюс» взяло 10 дворов на общую сумму 10,5 млн рублей. Некоторые из них комплексные: Куфонина, 11,13,15,17; Парковый проспект 2, 2А.
В округе Валерия Шептунова — 9,6 млн рублей на восемь домов.
В округе Натальи Мельник почти всю сумму освоил второй лидер рейтинга — «Абсолют-СК».
Уже упомянутую крупнейшую комплексную заявку на 10 млн в округе Сергея Захарова осваивали «ДСТ-Пермь», «Диком-Кама» и еще несколько подрядчиков.
В округе Ирины Горбуновой большую часть дворов благоустраивало «СК „Уралстрой“ Феликса Казаряна, заработав в этом округе 7,5 млн рублей. Компания активно работает с районными МКУ благоустройства. Оставшиеся три контракта распределили между ООО „АРАКС-СТРОЙ“ (2 млн рублей) и ООО „ВекСтройГарант“ (1 млн рублей), оба больше не повторяются в списке — им отдали предпочтение только в этом округе.
ИП Акобян Варужан Сосич, участвующий в госконтрактах на тротуары в Индустриальном районе, стал совместно с «Диком-Кама» и «Атлантом» активным участником и Комфортной среды на участке Василия Кузнецова, взяв там почти все подряды на благоутройство дворов.
ООО «Компания П.Р. З.К.-Автобанстрой» с офисом на Репина, 118, появилась в программе в округах Владимира Молоковских и Александра Филлипова там же, на Гайве. Компания взяла семь из восьми заявок на общую сумму 9,8 млн рублей в округе Молоковских, часть договоров были совместными с «Кама-ксил» и «Пермь-Инжиниринг». Заказчиком по всем этим домам выступала ООО «УК РЭП». ПЗРК принадлежит семье Казарянов, работает с госзаказчиками по благоустройству, по отчетности выручка компании за 2016 превысила 200 млн рублей.
В третью группу входят депутаты, в округах которых подрядчик не только монопольно выполнял все работы, но и делал строго в пределах этого округа — нигде больше контракты по благоустройству «Комфортной среды» не выиграл.
Рекорд и по сумме, и по количеству домов в одном округе поставило ООО «Ангел Строй» Оганнисяна Ваагна Аветиковича. В округе №19 депутата Алексея Оборина фирма оказалась единственной для всех восьми заказчиков в 20 домах. Общая сумма 11 млн 390 тыс. рублей. Других подрядчиков в округе не было. Единственный двор вне округа — на 300 тысяч в округе депутата Дмитрия Федорова.
В округе №19 самого Дмитрия Федорова работало несколько подрядчиков, но одному из лидеров общего рейтинга компании «Абсолют СК» достался договор всего на 500 тысяч. Остальные деньги достались компаниям, которые работают в рамках Комфортной среды только в этом округе — ООО «МИР» и ООО «СнабУралПром».
При этом ООО «МИР» выполняло и выполняет работы в этом округе и по другим «депутатским» проектам, постановлению №511 в том числе. Напомним, кто выбирает подрядчиков в этом округе:
«Жители несли заявки в администрацию района, где создавался реестр этих заявок. У них есть своя система, но они (члены комиссии) нас (депутатов) спрашивают: „Вы этот двор видели?“. „Да“, — отвечаю я, „после этого они смотрят на реестр и в кабинетах голосованием выбирают“. Тогда же Федоров отмечал, что „он не субъект данной программы (формально именно субъект, т. к. депутат входит в общественную комиссию — Properm.ru)“, но может опосредованно на нее влиять», — рассказывал год назад депутат Дмитрий Федоров.
Семь из девяти контрактов в округе Олега Шлыкова жители поручили исполнить ООО «Благстройпермь». Компания БСП Арсена Омеросовича Погосяна пыталась выиграть в 2017 году 10 госконтрактов, но взяла только 3 на сумму 2,6 млн рублей. В Комфортной среде повезло больше, она благоустроила дворов на 8,2 млн рублей из 9,5 всего по округу. Как вы уже догадались, фирма была только в этом округе.
Нам не удалось найти аффилированности или очевидных взаимосвязей подрядчиков с депутатами. Хотя постойте, есть и четвертая группа.
Здесь один участник. В 22 округе, от которого избирался нынешний председатель гордумы Юрий Уткин, подрядчик также полностью монополизировал все работы в рамках программы — других подрядчиков во дворах нет. ООО Строительная Фирма «Строй-Лидер» в прошлом году набрала контрактов на 8,7 млн рублей для всех 16 домов округа, которые попали в программу в 2017 году.
Компания отчиталась по выручке за 2016 год в размере 5,5 млн рублей, до этого единственный госконтракт за историю заключила тоже в Свердловском районе Перми — с МКУ администрации этого района на выполнение работ по ремонту общественного центра на 1,9 млн рублей.
Генеральный директор компании Исаев Чингиз Микаил Оглы также является одним из соучредителей Ассоциации собственников земельных участков «Содействие в Благоустройстве Дачного Поселка „Осляна-2“ совместно с Ольгой Юрьевной Уткиной. Несмотря на длинное название ассоциации, ее учредителями являются всего три физлица. Поселок находится на реке Ласьве, недалеко от Мысов, в Краснокамском районе. До этого учредителем предшественника ассоциации, садоводческого товарищества (СНТ) „Осляна“, которое закрылось в 2014 году, выступал сам Юрий Аркадьевич Уткин.
Как пояснил директор УК «ЭксКом» (заказчик по пяти дворам в округе Уткина) Сергей Шалабот, он точно не знает, почему в качестве основного исполителя была выбрана именно СФ «Строй-Лидер». При этом он пояснил, что именно граждане общаются с представителями власти, которые включают их дома в программу. «Мне сложно сказать, кто и как им рекомендовал подрячика — нам приносят только бумаги, деньги у нас даже в бухучете не отражаются ведь предназначаются для жильцов», — рассказал Шалабот.
Председатель ТСЖ №33 (ул. Холмогорская, 5) Ангелина Швецова объяснила, что фактически выбора у них не было: «Всех председателей ТСЖ, кто вошел в программу, пригласили на совещание в администрацию, где представили именно этих подрядчиков». Швецова также отметила, что ранее на свои средства они хотели провести асфальтирование — и даже выбрали подрядчика, но попали в программу. «Замечания к асфальтированию были — их устранили, но мне кажется, что можно было и лучше сделать», — прокомментировала председатель.
Фото на обложке Павел Семянников для БК «ПАРМА»