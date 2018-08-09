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Posted 9 августа 2018, 13:21

Published 9 августа 2018, 13:21

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Гендиректору УК «Жилой Дом» вынесли приговор за растраченный миллион, внесенный жителями домов за тепло

Гендиректору УК «Жилой Дом» вынесли приговор за растраченный миллион, внесенный жителями домов за тепло

9 августа 2018, 13:21
Фото: Properm.ru.
В результате действий теплоснабжающей организации ООО «ПСК» был причинен ущерб на сумму более миллиона рублей.

Инудстриальный районный суд Перми рассмотрел уголовное дело по обвинению местной жительницы в причинении особо крупного имущественного ущерба собственнику имущества путем злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения.

В 2015 и 2016 годах женщина, занимавшая должность генерального директора ООО «Управляющая компания «Жилой Дом», не перечисляла компании ООО «Пермская сетевая компания» деньги, поступившие от жителей домов и предназначенные для оплаты потреблённых услуг по отоплению и горячему водоснабжению.

По версии следствия, деньги были израсходованы по своему усмотрению: на выдачу зарплаты сотрудникам, на содержание и текущий ремонт жилого фонда и другие нужды. ООО «ПСК» был причинен ущерб в размере свыше 1 млн рублей.

Сучетом позиции гособвинения суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком три года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере ЖКХ на срок до двух лет, сообщает Прокуратура Пермского края.

#Происшествия#Тепло#Жкх в перми
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