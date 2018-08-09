Гендиректору УК «Жилой Дом» вынесли приговор за растраченный миллион, внесенный жителями домов за тепло

Сучетом позиции гособвинения суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком три года с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере ЖКХ на срок до двух лет, сообщает Прокуратура Пермского края.