На увеличение штата инженеров фонда капремонта Пермского края выделят более 30 млн рублей

По данным издания, сейчас каждый инженер фонда курирует одновременно от 180 до 200 объектов ремонта. Расширение штата должно ускорить сроки приемки работ по капремонту по каждому объекту и усилить контроль за объектами со стороны фонда. Поправки в бюджет рассмотрят в краевом заксобрании на пленарном заседании в августе.