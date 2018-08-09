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Posted 9 августа 2018, 17:31

Published 9 августа 2018, 17:31

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

На увеличение штата инженеров фонда капремонта Пермского края выделят более 30 млн рублей

На увеличение штата инженеров фонда капремонта Пермского края выделят более 30 млн рублей

9 августа 2018, 17:31
Фото: Properm.ru.
В пресс-службе капремонта уточняют, что расширение штата ускорит сроки приемки работ по капремонту по каждому объекту и усилит контроль за объектами со стороны фонда.

В проекте изменений в бюджет Пермского края на 2018–2020 годы заложено увеличение расходов на обеспечение работы краевого фонда капитального ремонта в многоквартирных домах. В 2018 году фонду предлагается дополнительно выделить 8 млн рублей, в 2019 и 2020 годах — 23,8 млн рублей, сообщает «Ъ-Прикамье».

В пресс-службе фонда капремонта изданию пояснили, что эти деньги планируется использовать для увеличения штата инженеров фонда. Планируется, что штатная численность фонда с 1 января 2019 года увеличится до 147 человек. Сейчас в фонде работают 126 штатных сотрудников.

По данным издания, сейчас каждый инженер фонда курирует одновременно от 180 до 200 объектов ремонта. Расширение штата должно ускорить сроки приемки работ по капремонту по каждому объекту и усилить контроль за объектами со стороны фонда. Поправки в бюджет рассмотрят в краевом заксобрании на пленарном заседании в августе.

#Общество#Фонд капремонта#Каперемонт
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