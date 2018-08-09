В Березниках загорелся один из «формальдегидных» домов

Posted 9 августа 2018, 13:46
Published 9 августа 2018, 13:46
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Сегодня, 9 августа, около пяти вечера один из «формальдегидных» домов, которые начали сносить в Березниках в конце июля, загорелся. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. По словам одной из местных жительниц, из-за дыма начинает болеть голова и подступает тошнота.
17 июля в Березниках начался снос «формальдегидных домов». Подряд на снос выиграла компания ООО «Монтажстрой-Урал» в результате аукциона с предложением в 58 рублей. Начальная цена контракта по этому аукциону составляла один рубль. В разговоре с Properm.ru директор компании ООО «Монтажстрой-Урал» Сергей Жигунов пояснил, что некоторые материалы будут вновь использованы, поскольку формальдегидными были признаны только сендвич-панели для обшивки здания. Например, окна, инженерные сети, дорожное полотно, внутренние коммуникации, столбы.