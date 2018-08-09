В Березниках загорелся один из «формальдегидных» домов

17 июля в Березниках начался снос «формальдегидных домов». Подряд на снос выиграла компания ООО «Монтажстрой-Урал» в результате аукциона с предложением в 58 рублей. Начальная цена контракта по этому аукциону составляла один рубль. В разговоре с Properm.ru директор компании ООО «Монтажстрой-Урал» Сергей Жигунов пояснил, что некоторые материалы будут вновь использованы, поскольку формальдегидными были признаны только сендвич-панели для обшивки здания. Например, окна, инженерные сети, дорожное полотно, внутренние коммуникации, столбы.