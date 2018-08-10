Чиновники отберут у пермяков придомовые парковки и сделают это законно

В качестве альтернативы дирекция предложила построить дорогу минимальной ширины (шесть метров), а также организовать на ней безопасный тротуар и искусственные неровности для ограничения скорости. В свою очередь жители предложили властям организовать проезд по другому маршруту, но тогда дорога пройдет по придомовой территории других домов, что вызовет недовольство их собственников. Если такое решение будет принято, на его реализацию уйдет от трех до пяти лет, чтобы внести изменения в градостроительные документы.