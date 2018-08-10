Чиновники отберут у пермяков придомовые парковки и сделают это законно

Posted 10 августа 2018, 10:17
Published 10 августа 2018, 10:17
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В конце июля мы рассказывали о конфликте между жителями дома ул. Тургенева, 31, городскими властями и застройщиком ЖК «Рубин». Люди возмутились тем, что под их окнами может появиться двухполосная дорога. Тогда в пресс-службе мэрии сообщили, что проезд никто расширять не будет. Сегодня, 10 августа, на сайте мэрии появилась новость о том, что чиновники ведут переговоры с жителями и ищут компромисс, чтобы расширить внутриквартальный проезд.
Руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис пояснил, что в первую очередь, развитие дорожной сети устанавливает генеральным планом города, поэтому юридически есть все основания провести во дворе дома дорогу.
«Это делается в интересах всех жителей, чтобы люди которые уже живут или будут жить в городе могли комфортно, быстро и безопасно перемещаться. Часть этих дорог существует и часть запланирована. Так вот, в генеральном плане Перми запланирована дорога, которая сейчас частично проходит вдоль дома N31 по ул. Тургенева, но существует она не в том виде, в каком предусмотрена», — рассказывает руководитель Пермской дирекции дорожного движения.
Согласно генплану Перми, вдоль дома должен проходить внутриквартальный проезд шириной шесть метров, с тротуаром и газоном. Сейчас там находится технический проезд небольшой ширины без тротуаров, на который выходят люди из подъездов. Как уточнили в дирекции, долгое время жители ул. Тургенева, 31 воспринимали этот проезд как свою придомовую территорию, хотя он таковым не являлся.
В качестве альтернативы дирекция предложила построить дорогу минимальной ширины (шесть метров), а также организовать на ней безопасный тротуар и искусственные неровности для ограничения скорости. В свою очередь жители предложили властям организовать проезд по другому маршруту, но тогда дорога пройдет по придомовой территории других домов, что вызовет недовольство их собственников. Если такое решение будет принято, на его реализацию уйдет от трех до пяти лет, чтобы внести изменения в градостроительные документы.
«Понимание с жителями не найдено, но общение и консультации будут продолжаться. С юридической точки зрения здесь все понятно, но никто не хочет идти и «ломать людей через колено». Поэтому мы пытаемся все объяснить и найти другие пути решения. Пока что кроме изначального варианта мы не видим каких-то реализуемых альтернатив», — отметил Кис. По его словам, жителям предложили обсудить с застройщиком компенсационные меры. Например, организовать парковочные места или провести благоустройство территории.
Также Максим Кис отметил, что ситуация с Тургенева, 31 — характерна и для других районов города. Например, на ул. Пермская, 160. Где жители дома посчитали внутриквартальный проезд своей территорией и ограничили по нему движение.
Если вы не хотите, чтобы перед окнами вашего дома появилась двухполосная дорога, а движение автомобилей выросло в разы, нужно сделать две вещи.
Во-первых, посмотрите на публичной кадастровой карте как отмежевана территория вашего дома. Если проезд не входит в ее границы, то у городских властей, наверняка, есть план по ее расширению. Если придомовая территория до сих пор не межевалась, то обязательно это сделайте. Зачем регистрировать землю под многоквартирным домом, и что будет, если этого не сделать, читайте здесь.
Во-вторых, запросите у администрации вашего района проект планировки. Посмотрите, предусмотрена ли в нем организация внутриквартальной дороги под вашими домами. Если ее нет — выдыхайте, вам повезло. Но если дорога есть на карте — начинайте «шевелиться». Пишите обращение городским властям и предлагайте альтернативные варианты.
Если договориться не удалось и дорогу точно расширят, то постарайтесь получить с этого максимум выгоды. Обсудите компенсации за доставленные вам неудобства. Возможно, у вас получится сделать за чужой счет парковочные места или провести благоустройство двора. Так вы сможете получить хоть какую-то выгоду в неизбежной ситуации.