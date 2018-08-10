ЕСПЧ зарегистрировал 19 жалоб активистов пермского штаба Навального

Posted 10 августа 2018, 05:41
Published 10 августа 2018, 05:41
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал 21 жалобу пермских активистов, осужденных по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Речь идет об участии в несанкционированных акциях и митингах осенью в 2017 году
По данным интернет-журнала «Звезда», девять пермских активистов подали 19 жалоб: Наталья Вавилова и Юрий Бобров — по четыре жалобы; Ирина Неверова, Наталья Субботина — по три жалобы; Александра Семёнова, Павел Новиченко, Валентин Мурзаев, Максим Солодников, Георгий Шабанов — по одной жалобе.
Активистов осудили за участие в несогласованных с администрацией Перми акциях и митингах, которые прошли в сентябре и октябре 2017 года. 15 человек подверглись административным арестам и были приговорены к общественно-полезным работам.
Большинство дел рассматривалось в Ленинском районном суде, пишет издание. Активисты оспаривали их в Пермском краевом суде, но там приговор оставили без изменений. Тогда активисты обратились в ЕСПЧ, где приняли к рассмотрению все жалобы.