properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 августа 2018, 05:41

Published 10 августа 2018, 05:41

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

ЕСПЧ зарегистрировал 19 жалоб активистов пермского штаба Навального

ЕСПЧ зарегистрировал 19 жалоб активистов пермского штаба Навального

10 августа 2018, 05:41
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Протест
Общественники пытаются получить компенсацию в международном судебном органе.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал 21 жалобу пермских активистов, осужденных по статье 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Речь идет об участии в несанкционированных акциях и митингах осенью в 2017 году

По данным интернет-журнала «Звезда», девять пермских активистов подали 19 жалоб: Наталья Вавилова и Юрий Бобров — по четыре жалобы; Ирина Неверова, Наталья Субботина — по три жалобы; Александра Семёнова, Павел Новиченко, Валентин Мурзаев, Максим Солодников, Георгий Шабанов — по одной жалобе.

Активистов осудили за участие в несогласованных с администрацией Перми акциях и митингах, которые прошли в сентябре и октябре 2017 года. 15 человек подверглись административным арестам и были приговорены к общественно-полезным работам.

Большинство дел рассматривалось в Ленинском районном суде, пишет издание. Активисты оспаривали их в Пермском краевом суде, но там приговор оставили без изменений. Тогда активисты обратились в ЕСПЧ, где приняли к рассмотрению все жалобы.

#Общество#Протест#Навальный
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика