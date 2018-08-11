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Posted 11 августа 2018, 04:58

Published 11 августа 2018, 04:58

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

На пермячку завели уголовное дело за фиктивную регистрацию мигранта

На пермячку завели уголовное дело за фиктивную регистрацию мигранта

11 августа 2018, 04:58
Фото: Properm.ru.
По решению суда женщину признали виновной и наказали штрафом в семь тыс. рублей.

Дзержинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее признали виновной в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания (ст. 322.3 УК РФ).

«Осужденная подписала уведомление о прибытии иностранного гражданина, указав местом пребывания свой адрес регистрации. Между тем, фактически по данному адресу иностранный гражданин не проживал. Данные обстоятельства послужили основанием для постановки на учет иностранного гражданина в РФ», — сообщает прокуратура Пермского края.

По решению суда женщину признали виновной и наказали штрафом в семь тыс. рублей.

#Происшествия
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