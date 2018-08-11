На пермячку завели уголовное дело за фиктивную регистрацию мигранта

Posted 11 августа 2018, 04:58
Published 11 августа 2018, 04:58
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Дзержинский районный суд Перми рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее признали виновной в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина по месту пребывания (ст. 322.3 УК РФ).
«Осужденная подписала уведомление о прибытии иностранного гражданина, указав местом пребывания свой адрес регистрации. Между тем, фактически по данному адресу иностранный гражданин не проживал. Данные обстоятельства послужили основанием для постановки на учет иностранного гражданина в РФ», — сообщает прокуратура Пермского края.
По решению суда женщину признали виновной и наказали штрафом в семь тыс. рублей.