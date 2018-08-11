На пермячку завели уголовное дело за фиктивную регистрацию мигранта

«Осужденная подписала уведомление о прибытии иностранного гражданина, указав местом пребывания свой адрес регистрации. Между тем, фактически по данному адресу иностранный гражданин не проживал. Данные обстоятельства послужили основанием для постановки на учет иностранного гражданина в РФ», — сообщает прокуратура Пермского края.