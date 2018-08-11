Пермские пожарные вынесли из огня 79-летнего пенсионера

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, до приезда пожарных на улицу самостоятельно вышли 39 жильцов, однако в горящей квартире оставался пожилой мужчина. Позже выяснилось, что пенсионер был без сознания — отравился продуктами горения.