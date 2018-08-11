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Posted 11 августа 2018, 06:25

Published 11 августа 2018, 06:25

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Пермские пожарные вынесли из огня 79-летнего пенсионера

Пермские пожарные вынесли из огня 79-летнего пенсионера

11 августа 2018, 06:25
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Доброта на ПП
Пожилой мужчина был без сознания, возможно, он отравился продуктами горения.

В Перми пожарные спасли из огня 79-летнего пенсионера. Пожар произошел вечером 10 августа в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома по ул. Академика Вавилова.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, до приезда пожарных на улицу самостоятельно вышли 39 жильцов, однако в горящей квартире оставался пожилой мужчина. Позже выяснилось, что пенсионер был без сознания — отравился продуктами горения.

В ликвидации пожара участвовало девять человек личного состава МЧС, два добровольца и три единицы техники. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

#Происшествия#Доброта на ПП#Мчс
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