Пермские пожарные вынесли из огня 79-летнего пенсионера

Posted 11 августа 2018, 06:25
Published 11 августа 2018, 06:25
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В Перми пожарные спасли из огня 79-летнего пенсионера. Пожар произошел вечером 10 августа в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома по ул. Академика Вавилова.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, до приезда пожарных на улицу самостоятельно вышли 39 жильцов, однако в горящей квартире оставался пожилой мужчина. Позже выяснилось, что пенсионер был без сознания — отравился продуктами горения.
В ликвидации пожара участвовало девять человек личного состава МЧС, два добровольца и три единицы техники. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.