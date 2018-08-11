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Posted 11 августа 2018, 05:21

Published 11 августа 2018, 05:21

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Суд обязал администрацию Лысьвы убрать несанкционированные свалки

Суд обязал администрацию Лысьвы убрать несанкционированные свалки

11 августа 2018, 05:21
Фото: Properm.ru.
На исполнение решения у чиновников есть месяц. Дело находится на контроле у прокуратуры.

Лысьвенский городской суд обязал местную администрацию устранить несанкционированные свалки.

Поводом для иска стала проверка прокуратуры. Ведомство оценило, как чиновники исполняют законодательства об отходах производства и потребления. Оказалось, что на территории города находится восемь несанкционированных свалок бытового и строительного мусора.

По решению суда, администрация Лысьвы должна убрать свалки в течение месяца.

#Происшествия#Лысьва
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