Суд обязал администрацию Лысьвы убрать несанкционированные свалки

Posted 11 августа 2018, 05:21
Published 11 августа 2018, 05:21
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Лысьвенский городской суд обязал местную администрацию устранить несанкционированные свалки.
Поводом для иска стала проверка прокуратуры. Ведомство оценило, как чиновники исполняют законодательства об отходах производства и потребления. Оказалось, что на территории города находится восемь несанкционированных свалок бытового и строительного мусора.
По решению суда, администрация Лысьвы должна убрать свалки в течение месяца.