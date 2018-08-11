В Березниках из опасной зоны расселят жителей 18 частных домов. Кажется, что все хорошо, но есть проблемы

Posted 11 августа 2018, 04:00
Published 11 августа 2018, 04:00
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Глава Березников Сергей Дьяков подписал постановления №№ 1707–1724, в которых на основании заключения межведомственной комиссии в Березниках признаны аварийными еще 18 домов. Причиной официального признания невозможности проживания в домах названы продолжающиеся негативные последствия в результате аварии на руднике. Тем самым число расселяемых домов в Березниках превысило уже 120.
Все жилые здания, которые признаны аварийными — из частного сектора в опасном районе панелей переходного периода. Расселению подлежат дома: №№ 38, 38а, 39, 39а, 40, 40а, 40 б, 40/1, 41, 43, 45, 47 по улице Котовского, №№ 10, 12, 14, 16 по улице Шевченко и два дома №№ 14, 16 по переулку Локомотивный. Дома на двух первых улицах находятся в частном секторе так называемого «Дворянского гнезда». Два дома по Локомотивному переулку расположены в другой части опасной зоны — в трёхстах метрах от третьего провала возле административного здания БШСУ.
В течение 30 дней жителям этих домов представители администрации вручат постановления о признании их домов аварийными. По факту жители «Дворянского гнезда», попавшие под расселение, получили официльное признание жилья аварийным. Согласно информации, распространённой городскими властями через СМИ, по документам, подписанным Сергеем Дьяковым, незамедлительно прекращается использование признанных аварийными домов в качестве жилых. Маневренным жильём будут обеспечены семьи, не имеющие на территории города иного жилья.
Первый документ краевого правительства был издан при экс-губернаторе Викторе Басаргине и по нему регулируется переселение собственников жилья из многоквартирных домов. Второй документ подписан уже при Максиме Решетникове, вскоре после его первого визита в Березники.
Тогда героиня публикации Properm.ru многодетная мать Лариса Чащина, владеющая квартирой почти в сто квадратных метров, во время встречи задала вопрос и.о. губернатору Решетниову, почему она лишается целой комнаты почти 30 метров. Вскоре Максим Решетников подписал документ, который таким собственникам позволял получить компенсацию за «лишние» метры.
Однако этот документ регулирует переселение из многоквартирных домов. По-прежнему нет документа регламентирующего переселение людей из частных домов и землевладений.
Попытку обосновать отсутствие нормативных актов сделал березниковский адвокат Сергей Горюнов. В ходе многочисленных судебных заседаний выяснилось, что правительственная комиссия по ликвидации последствий техногенной аварии в Березниках под руководством бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича несколько лет назад прописала создание нормативного акта на переселению жителей из частного сектор, но не создала его.
В постановление № 1724 от 20.07.2018 (как и все аналогичные документы) предлагается внести изменения «О признании жилого помещения, находящегося по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Котовского, дом № 47, непригодным для проживания».
Наибольшей проблемой, по словам жильцов, несмотря на возможность временно переехать в маневренный фонд, становится проблема поиска нового дома. Вероятно, в дальнейшем всем переселенцам будут предлагать квартиру в «Любимове».
Ринат Алиев для Properm.ru