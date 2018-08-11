В Березниках из опасной зоны расселят жителей 18 частных домов. Кажется, что все хорошо, но есть проблемы

Все жилые здания, которые признаны аварийными — из частного сектора в опасном районе панелей переходного периода. Расселению подлежат дома: №№ 38, 38а, 39, 39а, 40, 40а, 40 б, 40/1, 41, 43, 45, 47 по улице Котовского, №№ 10, 12, 14, 16 по улице Шевченко и два дома №№ 14, 16 по переулку Локомотивный. Дома на двух первых улицах находятся в частном секторе так называемого «Дворянского гнезда». Два дома по Локомотивному переулку расположены в другой части опасной зоны — в трёхстах метрах от третьего провала возле административного здания БШСУ.