В Кизеле УК завышала тариф на содержание и ремонт общего имущества

В Кизеле управляющая компания ООО «Коспашское ЖКХ» оказывала услуги населению по завышенным тарифам. Нарушение закона выявила прокуратура. «С апреля 2018 года по май 2018 года УК применяла тариф на текущее содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов в завышенном размере», — уточняет пресс-служба ведомства.