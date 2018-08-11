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Posted 11 августа 2018, 05:18

Published 11 августа 2018, 05:18

Modified 1 марта 2023, 13:38

Updated 1 марта 2023, 13:38

В Кизеле УК завышала тариф на содержание и ремонт общего имущества

В Кизеле УК завышала тариф на содержание и ремонт общего имущества

11 августа 2018, 05:18
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Коммунальный рай
Гендиректору организации вынесли представление об устранении нарушений. Прокуратура потребовала провести перерасчет и вернуть жителям начисленные «сверху» суммы.

В Кизеле управляющая компания ООО «Коспашское ЖКХ» оказывала услуги населению по завышенным тарифам. Нарушение закона выявила прокуратура. «С апреля 2018 года по май 2018 года УК применяла тариф на текущее содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов в завышенном размере», — уточняет пресс-служба ведомства.

По результатам проверки в отношении руководителя организации было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). Также гендиректору УК вынесли представление об устранении нарушений. Ведомство потребовало провести перерасчет и вернуть жителям начисленные «сверху» суммы.

#Общество#Коммунальный рай
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