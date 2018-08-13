Краевая прокуратура выявила нарушения в работах по сносу «формальдегидных» домов в Березниках

Posted 13 августа 2018, 17:52
Published 13 августа 2018, 17:52
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Сегодня, 13 августа, стало известно об итогах проверки процесса работ по сносу формальдегидных домов в Березниках. Причиной проверки стала публикация в СМИ о сжигании мусора во время работ, пишет сайт 59.ru.
По договору с управлением капитального строительства Пермского края работы по сносу домов в микрорайоне Усольский-2 ведет компания «Монтажстрой-Урал». В компании информацию о обжигании оплетки проводов подтвердили, пояснив, что допустившие это сотрудники уже уволены. В прокуратуре также подтвердили, что сжигания строительного мусора не производилось, однако в ходе проверки выяснилось, что часть ограждения площадки, на которой производится снос домов, разрушена, при этом предупреждающие надписи отсутствуют, а охрана объекта осуществляется ненадлежащим образом. Подрядчику и руководителю краевого управления капстроительства выдано предписание об устранении нарушений.
17 июля в Березниках начался снос «формальдегидных домов». Подряд на снос выиграла компания ООО «Монтажстрой-Урал» в результате аукциона с предложением в 58 рублей. Начальная цена контракта по этому аукциону составляла один рубль. В разговоре с Properm.ru директор компании ООО «Монтажстрой-Урал» Сергей Жигунов пояснил, что некоторые материалы будут вновь использованы, поскольку формальдегидными были признаны только сендвич-панели для обшивки здания. Например, окна, инженерные сети, дорожное полотно, внутренние коммуникации, столбы.