Краевая прокуратура выявила нарушения в работах по сносу «формальдегидных» домов в Березниках

По договору с управлением капитального строительства Пермского края работы по сносу домов в микрорайоне Усольский-2 ведет компания «Монтажстрой-Урал». В компании информацию о обжигании оплетки проводов подтвердили, пояснив, что допустившие это сотрудники уже уволены. В прокуратуре также подтвердили, что сжигания строительного мусора не производилось, однако в ходе проверки выяснилось, что часть ограждения площадки, на которой производится снос домов, разрушена, при этом предупреждающие надписи отсутствуют, а охрана объекта осуществляется ненадлежащим образом. Подрядчику и руководителю краевого управления капстроительства выдано предписание об устранении нарушений.