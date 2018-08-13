Краевые власти повторно объявили аукцион на спрямление шоссе Космонавтов

Извилистая дорога на шоссе Космонавтов была одним из крупнейших проектов бывшего губернатора Виктора Басаргина. На реконструкцию участка потратили около 2 млрд рублей, но в первые же дни после открытия водители стали жаловаться на неудобные повороты в местах съезда и выхода на другую полосу.