Краевые власти повторно объявили аукцион на спрямление шоссе Космонавтов

Posted 13 августа 2018, 09:35
Published 13 августа 2018, 09:35
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края повторно объявило аукцион на выполнение работ по спрямлению шоссе Космонавтов от реки Мулянка до нового терминала аэропорта «Большое Савино». Начальная максимальная стоимость контракта — 289,8 млн рублей. Срок окончания работы — 31 июля 2019 года. Предыдущие торги были отменены, поскольку никто не подал заявку.
Извилистая дорога на шоссе Космонавтов была одним из крупнейших проектов бывшего губернатора Виктора Басаргина. На реконструкцию участка потратили около 2 млрд рублей, но в первые же дни после открытия водители стали жаловаться на неудобные повороты в местах съезда и выхода на другую полосу.