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Posted 13 августа 2018, 10:40

Published 13 августа 2018, 10:40

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Началось восстановление «взорвавшегося» дома на ул. Свиязева, 50/1

Началось восстановление «взорвавшегося» дома на ул. Свиязева, 50/1

13 августа 2018, 10:40
Фото: Properm.ru.
Ремонт должен быть закончен к 21 сентября 2018 года.

На Свиязева 50/1, где произошел взрыв бытового газа, началось восстановление несущих конструкций. Ремонт выполняет ООО «Нью Граунд», стоимость работ составил 2,3 млн рублей. Как сообщает Фонд капремонта Пермского края, ремонт должен быть закончен к 21 сентября 2018 года.

Ранее эта же компания занималась и разработкой проектной документации. Договор с подрядчиком был заключен без проведения торгов в рамках постановления краевого правительства №888-П. Документ позволяет не проводить аукцион для устранения последствий чрезвычайных ситуаций.

ЧП на Свиязева 50/1 произошло 23 мая. Были частично разрушены перекрытия и инженерные системы третьего подъезда. Сейчас жители дома, чьи квартиры пострадали, живут в маневренном фонде Перми.

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