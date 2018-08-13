Началось восстановление «взорвавшегося» дома на ул. Свиязева, 50/1

Posted 13 августа 2018, 10:40
Published 13 августа 2018, 10:40
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
На Свиязева 50/1, где произошел взрыв бытового газа, началось восстановление несущих конструкций. Ремонт выполняет ООО «Нью Граунд», стоимость работ составил 2,3 млн рублей. Как сообщает Фонд капремонта Пермского края, ремонт должен быть закончен к 21 сентября 2018 года.
Ранее эта же компания занималась и разработкой проектной документации. Договор с подрядчиком был заключен без проведения торгов в рамках постановления краевого правительства №888-П. Документ позволяет не проводить аукцион для устранения последствий чрезвычайных ситуаций.
ЧП на Свиязева 50/1 произошло 23 мая. Были частично разрушены перекрытия и инженерные системы третьего подъезда. Сейчас жители дома, чьи квартиры пострадали, живут в маневренном фонде Перми.