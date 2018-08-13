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Posted 13 августа 2018, 12:29

Published 13 августа 2018, 12:29

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Пригородные кассы на привокзальной площади Пермь-2 прекратят свою работу

Пригородные кассы на привокзальной площади Пермь-2 прекратят свою работу

13 августа 2018, 12:29
Фото: Properm.ru.
Здание на площади освободят в течение ближайших двух недель.

Пригородные кассы вскоре покинут площадь перед вокзалом. Продажа билетов в одноэтажном здании на привокзальной площади станции Пермь-2 вскоре прекратится. Об этом сообщает пермская пригородная компания. Заявлено, что АО «ППК» освободит здание в течение ближайших двух недель.

Теперь продажа билетов на электрички во всех направлениях от станции Пермь-2 будет происходить на территории вокзала главной станции Перми-2. До конца августа предстоит решить все технические вопросы переезда кассиров в обновленный блок здания вокзала. В пермской пригродной компании подчеркивают, что мера предпринята для удобства пассажиров, теперь погодные условия не будут помехой. Билетные кассы пригородных поездов разместят на месте бывшего ресторана на первом этаже.

#Общество#Пермь 2
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