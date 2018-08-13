Пригородные кассы на привокзальной площади Пермь-2 прекратят свою работу

Теперь продажа билетов на электрички во всех направлениях от станции Пермь-2 будет происходить на территории вокзала главной станции Перми-2. До конца августа предстоит решить все технические вопросы переезда кассиров в обновленный блок здания вокзала. В пермской пригродной компании подчеркивают, что мера предпринята для удобства пассажиров, теперь погодные условия не будут помехой. Билетные кассы пригородных поездов разместят на месте бывшего ресторана на первом этаже.