Пьяный житель Березников ударил ножом в живот своего старшего брата

В Березниках полиция задержала 29-летнего местно жителя. Как сообщает пресс-служба ведомства, он ударил ножом в живот своего 40-летнего брата. Инцидент произошел в квартире одного из домов по ул. Мира. Ссора между родственниками произошла во время застолья.