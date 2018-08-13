Пьяный житель Березников ударил ножом в живот своего старшего брата

Posted 13 августа 2018, 04:42
Published 13 августа 2018, 04:42
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
В Березниках полиция задержала 29-летнего местно жителя. Как сообщает пресс-служба ведомства, он ударил ножом в живот своего 40-летнего брата. Инцидент произошел в квартире одного из домов по ул. Мира. Ссора между родственниками произошла во время застолья.
«Потерпевший госпитализирован, злоумышленник задержан. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», — уточняют в ГУ МВД России по Пермскому краю.