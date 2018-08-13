Суд оставил «cмотрящего» за Чайковским в СИЗО

Posted 13 августа 2018, 09:20
Published 13 августа 2018, 09:20
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Пермский краевой суд оставил под стражей жителя Чайковского Вячеслава Костромитина, обвиняемого в вымогательстве в крупном размере, совершенном в группе лиц по предварительному сговору, сообщает «Ъ -Прикамье». Собеседники издания называют его «смотрящим» за городом.
Костромитин и его четверо предполагаемых подельников обвиняются в вымогательстве 600 тыс. рублей у местного предпринимателя. Последний обратился в полицию, в следственной части ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело о вымогательстве.
Костромитин и другие участники были задержаны при поддержке бойцов Росгвардии 8 августа. У следствия есть основания полагать, что группа лиц имеет отношение к преступной деятельности, связанной с вымогательством на территории Перми и Пермского края (в частности Чайковского, Куединского, Чернушинского, Бардымского районов), а также Удмуртской Республики и других субъектов Российской Федерации.