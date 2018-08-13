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Posted 13 августа 2018, 09:20

Published 13 августа 2018, 09:20

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Суд оставил «cмотрящего» за Чайковским в СИЗО

Суд оставил «cмотрящего» за Чайковским в СИЗО

13 августа 2018, 09:20
Фото: Properm.ru.
Следствие предполагает, что мужчина с подельниками причастны к вымогательству.

Пермский краевой суд оставил под стражей жителя Чайковского Вячеслава Костромитина, обвиняемого в вымогательстве в крупном размере, совершенном в группе лиц по предварительному сговору, сообщает «Ъ -Прикамье». Собеседники издания называют его «смотрящим» за городом.

Костромитин и его четверо предполагаемых подельников обвиняются в вымогательстве 600 тыс. рублей у местного предпринимателя. Последний обратился в полицию, в следственной части ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело о вымогательстве.

Костромитин и другие участники были задержаны при поддержке бойцов Росгвардии 8 августа. У следствия есть основания полагать, что группа лиц имеет отношение к преступной деятельности, связанной с вымогательством на территории Перми и Пермского края (в частности Чайковского, Куединского, Чернушинского, Бардымского районов), а также Удмуртской Республики и других субъектов Российской Федерации.

#Происшествия
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