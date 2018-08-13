Суд оставил «cмотрящего» за Чайковским в СИЗО

Костромитин и другие участники были задержаны при поддержке бойцов Росгвардии 8 августа. У следствия есть основания полагать, что группа лиц имеет отношение к преступной деятельности, связанной с вымогательством на территории Перми и Пермского края (в частности Чайковского, Куединского, Чернушинского, Бардымского районов), а также Удмуртской Республики и других субъектов Российской Федерации.