Суд признал директора «Лаборатории технических экспертиз и оценки» виновным в мошенничестве

Осужденный предложил молодому человеку за 80 тыс. рублей оказать содействие в производстве экспертом ФБУ «Пермская лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции РФ автотехнической экспертизы в его пользу. Между тем, в действительности повлиять на решение эксперта у виновного не было возможности.