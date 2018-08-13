Суд признал директора «Лаборатории технических экспертиз и оценки» виновным в мошенничестве

Posted 13 августа 2018, 15:20
Published 13 августа 2018, 15:20
Modified 1 марта 2023, 13:36
Updated 1 марта 2023, 13:36
Ленинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении директора ООО НПО «Лаборатория технических экспертиз и оценки». Как сообщает Прокуратура Пермского края, мужчина признан виновным в покушении на мошенничестве.
Осужденный предложил молодому человеку за 80 тыс. рублей оказать содействие в производстве экспертом ФБУ «Пермская лаборатория судебной экспертизы» Министерства юстиции РФ автотехнической экспертизы в его пользу. Между тем, в действительности повлиять на решение эксперта у виновного не было возможности.
После передачи денег преступника задержали сотрудники полиции, деньги были изъяты. Суд, с учетом позиции обвинения, приговорил виновного к наказанию в виде обязательных работ сроком на 300 часов.