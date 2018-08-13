properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 августа 2018, 18:24

Published 13 августа 2018, 18:24

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Суд вынесет приговор пятерым обвиняемым в мошенничестве с имуществом АО «ОДК - Авиадвигатель»

Суд вынесет приговор пятерым обвиняемым в мошенничестве с имуществом АО «ОДК - Авиадвигатель»

13 августа 2018, 18:24
Фото: Properm.ru.
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по делу о хищении средств.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении средств АО «ОДК — Авиадвигатель», пишет «Ъ-Прикамье».

Как уточняет издание, обвиняемыми по делу о мошенничестве в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору стали пять человек — финансовый директор Алексей Черемных, начальник ОКБ Николай Кокшаров, заместитель управляющего директора по правовым и корпоративным вопросам Ирина Любимова и начальник одного из отделов Олег Титаренко. Кокшарову и Черемных предъявлено также обвинение в легализации имущества, добытого преступным путем в особо крупном размере.

В 2015 году ООО «Автоцентр К-117» и ООО «Лодочная станция «Голованово» купили у АО «ОДК — Авиадвигатель» два земельных участка. После этого недвижимость передали в ООО «Зеленый холм», 50% доли общества которого принадлежит сыну Алексея Черемных, Валерию. Еще по 25% принадлежат дочери Николая Кокшарова Марине и сыну заместителя генерального конструктора Дмитрию Сулимову. Как полагает следственная часть ГУ МВД по Пермскому краю, цена объектов недвижимости была занижена на 6 млн рублей. Никто из обвиняемых не признает вины.

По данным издания, дело было возбуждено после заявления управляющего директора в УФСБ по Пермскому краю, однако позже в АО «ОДК — Авиадвигатель» заявили, что ущерба предприятию не причинено.

#Происшествия#Авиадвигатель#Одк авиадвигатель
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика