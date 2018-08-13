Суд вынесет приговор пятерым обвиняемым в мошенничестве с имуществом АО «ОДК - Авиадвигатель»

Posted 13 августа 2018, 18:24
Published 13 августа 2018, 18:24
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении средств АО «ОДК — Авиадвигатель», пишет «Ъ-Прикамье».
Как уточняет издание, обвиняемыми по делу о мошенничестве в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору стали пять человек — финансовый директор Алексей Черемных, начальник ОКБ Николай Кокшаров, заместитель управляющего директора по правовым и корпоративным вопросам Ирина Любимова и начальник одного из отделов Олег Титаренко. Кокшарову и Черемных предъявлено также обвинение в легализации имущества, добытого преступным путем в особо крупном размере.
В 2015 году ООО «Автоцентр К-117» и ООО «Лодочная станция «Голованово» купили у АО «ОДК — Авиадвигатель» два земельных участка. После этого недвижимость передали в ООО «Зеленый холм», 50% доли общества которого принадлежит сыну Алексея Черемных, Валерию. Еще по 25% принадлежат дочери Николая Кокшарова Марине и сыну заместителя генерального конструктора Дмитрию Сулимову. Как полагает следственная часть ГУ МВД по Пермскому краю, цена объектов недвижимости была занижена на 6 млн рублей. Никто из обвиняемых не признает вины.
По данным издания, дело было возбуждено после заявления управляющего директора в УФСБ по Пермскому краю, однако позже в АО «ОДК — Авиадвигатель» заявили, что ущерба предприятию не причинено.