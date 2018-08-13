Суд вынесет приговор пятерым обвиняемым в мошенничестве с имуществом АО «ОДК - Авиадвигатель»

В 2015 году ООО «Автоцентр К-117» и ООО «Лодочная станция «Голованово» купили у АО «ОДК — Авиадвигатель» два земельных участка. После этого недвижимость передали в ООО «Зеленый холм», 50% доли общества которого принадлежит сыну Алексея Черемных, Валерию. Еще по 25% принадлежат дочери Николая Кокшарова Марине и сыну заместителя генерального конструктора Дмитрию Сулимову. Как полагает следственная часть ГУ МВД по Пермскому краю, цена объектов недвижимости была занижена на 6 млн рублей. Никто из обвиняемых не признает вины.