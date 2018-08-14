«Нужно больше золота». В России может появиться новый налог

Согласно пояснительной записке, действующие сборы за выбросы вредных веществ показывают низкую эффективность, поэтому экологические программы приходится финансировать из других доходов федерального и региональных бюджетов. Также авторы законопроекта обращают внимание, что сейчас уплата экологических неналоговых платежей не попадает под действие УК РФ, поэтому многие организации их игнорируют.