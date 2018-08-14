«Нужно больше золота». В России может появиться новый налог

Posted 14 августа 2018, 06:00
Published 14 августа 2018, 06:00
Modified 1 марта 2023, 13:36
Updated 1 марта 2023, 13:36
Минфин РФ предложил ввести в России экологический налог, который заменит платежи за выбросы, загрязняющие окружающую среду. Законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов. В случае принятия новый налог будет действовать с 1 января 2020 года.
Согласно пояснительной записке, действующие сборы за выбросы вредных веществ показывают низкую эффективность, поэтому экологические программы приходится финансировать из других доходов федерального и региональных бюджетов. Также авторы законопроекта обращают внимание, что сейчас уплата экологических неналоговых платежей не попадает под действие УК РФ, поэтому многие организации их игнорируют.
Ведомство предлагает признать плательщиками налога организации и граждан, включая индивидуальных предпринимателей, которые наносят ущерб окружающей среде. Исключения составят те, чья деятельность образует только твердые коммунальные отходы. Также в Минфине РФ считают, что сборы удастся увеличить за счет применения мер налоговой, административной и уголовной ответственности.