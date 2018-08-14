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Posted 14 августа 2018, 06:00

Published 14 августа 2018, 06:00

Modified 1 марта 2023, 13:36

Updated 1 марта 2023, 13:36

«Нужно больше золота». В России может появиться новый налог

«Нужно больше золота». В России может появиться новый налог

14 августа 2018, 06:00
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Налоги
В Правительстве РФ планируют дополнить Налоговый кодекс главой «Экологический налог».

Минфин РФ предложил ввести в России экологический налог, который заменит платежи за выбросы, загрязняющие окружающую среду. Законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов. В случае принятия новый налог будет действовать с 1 января 2020 года.

Согласно пояснительной записке, действующие сборы за выбросы вредных веществ показывают низкую эффективность, поэтому экологические программы приходится финансировать из других доходов федерального и региональных бюджетов. Также авторы законопроекта обращают внимание, что сейчас уплата экологических неналоговых платежей не попадает под действие УК РФ, поэтому многие организации их игнорируют.

Ведомство предлагает признать плательщиками налога организации и граждан, включая индивидуальных предпринимателей, которые наносят ущерб окружающей среде. Исключения составят те, чья деятельность образует только твердые коммунальные отходы. Также в Минфине РФ считают, что сборы удастся увеличить за счет применения мер налоговой, административной и уголовной ответственности.

#Банки#Налоги
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