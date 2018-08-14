Оформить землю под своей многоэтажкой можно без решения общего собрания собственников

Posted 14 августа 2018, 10:26
Published 14 августа 2018, 10:26
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
Собственники многоквартирных домов могут зарегистрировать землю под домом без решения общего собрания жильцов. Об этом сообщает пресс-службе Федеральной кадастровой палаты Пермского края. Соответствущие изменения в законодательстве вступили в силу в июле 2018 года.
В Росреестре отмечают, что сейчас в регионе только 33% МКД зарегистрировали землю под своим домом и уточнили границы участка. Большинство из них было построено до выступления в силу Жилищного кодекса РФ в 2005 году.
«Такие участки не находятся в общей долевой собственности жильцов домов, потому что для регистрации права их необходимо «сформировать» — выполнить межевание, определив тем самым координаты характерных (поворотных) точек», — отмечают в кадастровой палате.
Регистрация придомовой территории в будущем сможет защитить ваш двор от точечной застройки, строительства дороги или размещения киосков, гаражей, платной автостоянки. Это может произойти, если муниципалитет, в чьей собственности находится неразграниченная земля, решит отдать её третьим лицам.
Подробнее о том, зачем регистрировать землю под многоквартирным домом, и что будет, если этого не сделать, читайте здесь.