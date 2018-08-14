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Posted 14 августа 2018, 10:26

Published 14 августа 2018, 10:26

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Оформить землю под своей многоэтажкой можно без решения общего собрания собственников

Оформить землю под своей многоэтажкой можно без решения общего собрания собственников

14 августа 2018, 10:26
Фото: Properm.ru.
Сейчас в Пермском крае границы своих участков обозначила только треть многоквартирных домов.

Собственники многоквартирных домов могут зарегистрировать землю под домом без решения общего собрания жильцов. Об этом сообщает пресс-службе Федеральной кадастровой палаты Пермского края. Соответствущие изменения в законодательстве вступили в силу в июле 2018 года.

В Росреестре отмечают, что сейчас в регионе только 33% МКД зарегистрировали землю под своим домом и уточнили границы участка. Большинство из них было построено до выступления в силу Жилищного кодекса РФ в 2005 году.

«Такие участки не находятся в общей долевой собственности жильцов домов, потому что для регистрации права их необходимо «сформировать» — выполнить межевание, определив тем самым координаты характерных (поворотных) точек», — отмечают в кадастровой палате.

Регистрация придомовой территории в будущем сможет защитить ваш двор от точечной застройки, строительства дороги или размещения киосков, гаражей, платной автостоянки. Это может произойти, если муниципалитет, в чьей собственности находится неразграниченная земля, решит отдать её третьим лицам.

Подробнее о том, зачем регистрировать землю под многоквартирным домом, и что будет, если этого не сделать, читайте здесь.

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