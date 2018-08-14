Пермякам за 840 тысяч рублей расскажут о реализации нацполитики в регионе

Из технического задания следует, что исполнитель обязан снять пять видеорепортажей и столько же видеосюжетов по теме реализации государственной национальной политики в Пермском крае. В том числе с мероприятий, проводимых в целях сохранения самобытности народов региона. Хронометраж видеорепортажа не менее шести минут, видеосюжета не менее 1,5 минут. Видеоматериалы будут транслироваться на двух телеканалах.