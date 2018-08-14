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Posted 14 августа 2018, 03:29

Published 14 августа 2018, 03:29

Modified 2 марта 2023, 14:09

Updated 2 марта 2023, 14:09

Пермякам за 840 тысяч рублей расскажут о реализации нацполитики в регионе

Пермякам за 840 тысяч рублей расскажут о реализации нацполитики в регионе

14 августа 2018, 03:29
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Госзакупки
Сюжеты стоит ждать на двух телеканалах, работающих в Прикамье.

Администрация губернатора Пермского края ищет подрядчика для создания телесюжетов о реализации государственной национальной политики в регионе. Соответствующий аукцион появлися на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта 843 тыс. рублей.

Из технического задания следует, что исполнитель обязан снять пять видеорепортажей и столько же видеосюжетов по теме реализации государственной национальной политики в Пермском крае. В том числе с мероприятий, проводимых в целях сохранения самобытности народов региона. Хронометраж видеорепортажа не менее шести минут, видеосюжета не менее 1,5 минут. Видеоматериалы будут транслироваться на двух телеканалах.

Победитель аукциона будет определен 24 августа. Услуги должны быть предоставлены до 30 ноября 2018 с момента заключения контракта.

#Общество#Госзакупки
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