Полицейские из Перми пытали заключенного, пытаясь выбить из него показания. Суд оставил их на свободе

На основании сфабрикованных документов мужчину арестовали на пять суток. 9 июня 2017 года сотрудники полиции незаконно применили в отношении него физическую силу и специальные средства. По данному факту была проведена служебная проверка, по результатам которой из органов внутренних дел сотрудники уволены по отрицательным мотивам.