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Posted 14 августа 2018, 07:40

Published 14 августа 2018, 07:40

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

Полицейские из Перми пытали заключенного, пытаясь выбить из него показания. Суд оставил их на свободе

Полицейские из Перми пытали заключенного, пытаясь выбить из него показания. Суд оставил их на свободе

14 августа 2018, 07:40
Фото: Properm.ru.
Каждому из виновных назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно.

В Перми вынесли приговор двум бывшим оперуполномоченным уголовного розыска отдела полиции № 4 Управления МВД России. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 303 УК РФ (фальсификация материалов административного дела), п.п. «а», «б» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств).

Следствием и судом установлено, что 25 мая 2017 года с целью принуждения жителя Мотовилихинского района города Перми к даче признательных показаний по уголовному делу о краже мотороллера, сотрудники полиции сфальсифицировали в отношении него рапорта об оказании неповиновения законным требованиям сотрудника полиции.

На основании сфабрикованных документов мужчину арестовали на пять суток. 9 июня 2017 года сотрудники полиции незаконно применили в отношении него физическую силу и специальные средства. По данному факту была проведена служебная проверка, по результатам которой из органов внутренних дел сотрудники уволены по отрицательным мотивам.

Судом каждому из виновных назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев с лишением права занимать должности представителя власти в правоохранительных органах сроком на 2 года и штрафа в размере 100 тысяч рублей.

#Происшествия
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