Полицейские из Перми пытали заключенного, пытаясь выбить из него показания. Суд оставил их на свободе

Posted 14 августа 2018, 07:40
Published 14 августа 2018, 07:40
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
В Перми вынесли приговор двум бывшим оперуполномоченным уголовного розыска отдела полиции № 4 Управления МВД России. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 303 УК РФ (фальсификация материалов административного дела), п.п. «а», «б» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств).
Следствием и судом установлено, что 25 мая 2017 года с целью принуждения жителя Мотовилихинского района города Перми к даче признательных показаний по уголовному делу о краже мотороллера, сотрудники полиции сфальсифицировали в отношении него рапорта об оказании неповиновения законным требованиям сотрудника полиции.
На основании сфабрикованных документов мужчину арестовали на пять суток. 9 июня 2017 года сотрудники полиции незаконно применили в отношении него физическую силу и специальные средства. По данному факту была проведена служебная проверка, по результатам которой из органов внутренних дел сотрудники уволены по отрицательным мотивам.
Судом каждому из виновных назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев с лишением права занимать должности представителя власти в правоохранительных органах сроком на 2 года и штрафа в размере 100 тысяч рублей.