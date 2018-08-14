С начала 2018 года на воде и пожарах в Прикамье погибли 16 детей

Posted 14 августа 2018, 04:28
Published 14 августа 2018, 04:28
Modified 2 марта 2023, 14:09
Updated 2 марта 2023, 14:09
Летом 2018 года в Прикамье выросло количество пожаров в частном секторе и несчастных случаев на воде. «Особую тревогу вызывает статистика детской гибели. С начала текущего года на пожарах и на воде в общей сложности погибли шестнадцать детей и подростков до 16 лет», — отмечают в пресс-службе главного федерального инспектора по Пермскому краю.
Основные причины гибели детей на воде — безнадзорное купание и неумение плавать.Чтобы предотвратить несчастные случаи главный федеральный инспектор Сергей Половников предложил научить плаванию всех учеников третьих классов. Вскоре соответствующее предложение должно поступить в правительство Пермского края.