Следственный комитет: Ущерб от преступлений в сфере экономики в Прикамье достиг 960 миллионов рублей

Posted 14 августа 2018, 17:47
Published 14 августа 2018, 17:47
Modified 24 декабря 2024, 18:41
Updated 24 декабря 2024, 18:41
За первую половину 2018 года следователи Пермского края возбудили 1352 уголовных дела, в производстве находилось более 2,3 тыс. дел. Об этом сегодня, 14 августа, сообщил Следственный комитет РФ по Пермскому краю, подводя итоги первого полугодия.
За первые шесть месяцев возбуждено 263 уголовных дела экономической направленности, общий ущерб по этим делам составил более 960 млн рублей. Из них возмещено более 700 млн рублей и наложен арест на имущество в сумме около 44 млн рублей.
В сфере коррупционных преступлений было возбуждено149 уголовных дела. Размер ущерба, причиненный в результате совершения коррупционных преступлений, составил более 3,7 млн рублей. В ходе следствия возмещено более 1,9 млн рублей. Сумма принятых обеспечительных мер составила 11 млн рублей.
По фактам невыплаты заработной платы возбуждено 34 уголовных дела, в ходе их расследования погашена задолженность на сумму более 40 млн рублей. При этом Пермьстат сегодня вновь сообщил о росте долгов по зарплате.