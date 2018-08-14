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Posted 14 августа 2018, 06:24

Published 14 августа 2018, 06:24

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

В Перми временно изменилась схема движения автобуса №14

В Перми временно изменилась схема движения автобуса №14

14 августа 2018, 06:24
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермская езда
Изменения маршрута связано с ремонтом и заменой сетей теплоснабжения.

Сегодня, 14 августа, в Перми изменилась схема движения автобуса №14. Это связано с ремонтом сетей теплоснабжения на перекрестке улиц Революции и Николая Островского, сообщает пресс-служба городской администрации.

В направлении микрорайона Юбилейный автобус будет следовать по улицам Луначарского, Сибирская, Белинского, Чернышевского и Южной дамбе, в обратном направлении по Южной дамбе, улицам Чернышевского, Белинского, Сибирская и Екатерининской. Временное изменение будет действовать до 24 августа.

#Общество#Пермская езда
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