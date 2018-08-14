В Перми временно изменилась схема движения автобуса №14

В направлении микрорайона Юбилейный автобус будет следовать по улицам Луначарского, Сибирская, Белинского, Чернышевского и Южной дамбе, в обратном направлении по Южной дамбе, улицам Чернышевского, Белинского, Сибирская и Екатерининской. Временное изменение будет действовать до 24 августа.