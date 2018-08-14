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Posted 14 августа 2018, 08:26

Published 14 августа 2018, 08:26

Modified 2 марта 2023, 14:08

Updated 2 марта 2023, 14:08

В Пермском крае во время заплыва через реку на празднике в честь Витуса Беринга пропал мужчина

В Пермском крае во время заплыва через реку на празднике в честь Витуса Беринга пропал мужчина

14 августа 2018, 08:26
Фото: Properm.ru.
По словам местных жителей, это был кандидат в депутаты Осинской городской Думы.

В Осе во время заплыва «моржей» в рамках праздника в честь Витуса Беринга пропал мужчина. ЧП произошло 12 августа.

Старт соревнований прошел на базе отдыха «Осинская слобода» в деревне Пьянкова. Как сообщил Properm.ru, источник знакомый с ситуацией в заплыве принимали участие только подготовленные спортсмены. Однако один из местных жителей, несмотря на запреты организаторов, решил продемонстрировать свои физические способности и переплыть реку. По данным Яндекс.Карты, расстояние между берегами составило более 6,5 км.

По словам местных жителей, во время заплыва пропал директор осинского филиала АО «Энергосервис» и кандидат в депутаты Осинской городской Думы 64-летний Джахангир Мелик-Еганов. Люди допускают, что он мог утонуть.

#Происшествия
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