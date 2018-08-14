В Пермском крае во время заплыва через реку на празднике в честь Витуса Беринга пропал мужчина

Старт соревнований прошел на базе отдыха «Осинская слобода» в деревне Пьянкова. Как сообщил Properm.ru, источник знакомый с ситуацией в заплыве принимали участие только подготовленные спортсмены. Однако один из местных жителей, несмотря на запреты организаторов, решил продемонстрировать свои физические способности и переплыть реку. По данным Яндекс.Карты, расстояние между берегами составило более 6,5 км.