В Прикамье бывший полицейский отправится в тюрьму за избиение подростка

Posted 14 августа 2018, 07:19
Published 14 августа 2018, 07:19
Modified 1 марта 2023, 13:35
Updated 1 марта 2023, 13:35
В Чайковском осудили бывшего сотрудника полиции. Его признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, в ноябре 2017 года он задержал 17-летнего юношу с признаками опьянения.
Чтобы заставить задержанного пройти медицинское освидетельствование он применил к нему силу, «причинив ему телесные повреждения». По факту случившегося сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального управления МВД провели проверку. По ее результатам мужчину уволили из органов внутренних дел.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, сроком на два года», — сообщает пресс-служба ведомства.