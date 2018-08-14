В Прикамье бывший полицейский отправится в тюрьму за избиение подростка

В Чайковском осудили бывшего сотрудника полиции. Его признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, в ноябре 2017 года он задержал 17-летнего юношу с признаками опьянения.