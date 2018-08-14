Зачем на Кавалерйской, 3а разобрали хоккейную коробку? Отвечает комитет по физкультуре и спорту

На прошлой неделе в редакцию Properm.ru обратились жители ул. Кавалерийская 3а. Пермяки обеспокоены демонтажем хоккейной коробки в центре двора. Они опасаются, что на месте спортивной площадки может появиться жилой дом, ведь подобные случаи уже были в Перми.