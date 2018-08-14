Зачем на Кавалерйской, 3а разобрали хоккейную коробку? Отвечает комитет по физкультуре и спорту

Posted 14 августа 2018, 12:43
Published 14 августа 2018, 12:43
Modified 2 марта 2023, 14:08
Updated 2 марта 2023, 14:08
На прошлой неделе в редакцию Properm.ru обратились жители ул. Кавалерийская 3а. Пермяки обеспокоены демонтажем хоккейной коробки в центре двора. Они опасаются, что на месте спортивной площадки может появиться жилой дом, ведь подобные случаи уже были в Перми.
Оказалось, что повода для беспокойства нет (по крайней мере сейчас). Как пояснили Properm.ru в городском комитете по физической культуре и спорту, площадка по адресу Кавалерийская, 3а передана детско-юношеской спортивной школе армейского рукопашного боя.
«На площадке проходят работы в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми». Подрядчик проведет ремонт хоккейной коробки, установит борта, современное покрытие, волейбольные стойки и другие элементы», — отметили в комитете.